Diputados belgas piden respuestas sobre la residencia del presunto autor del 7-O

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 11 de noviembre, 2025

Los legisladores belgas dijeron que interrogarán al Gobierno sobre cómo un presunto participante en la masacre de Hamas en Israel del 7 de octubre de 2023 pudo entrar en Bélgica y fijar su residencia en Bruselas.

Mohanad Alkhatib fue fotografiado asistiendo a actos antiisraelíes en la capital belga en los últimos meses. El 7 de octubre de 2023, fue filmado sonriendo mientras recorría algunos lugares de la mortífera invasión de Hamás, que se cobró la vida de unas 1.200 personas.

El domingo, el Departamento de Información Judía (JID), un organismo de control comunitario, compartió con los medios de comunicación una carpeta de 65 páginas que documenta la red social y las acciones de Alkhatib el 7 de octubre de 2023.

Sam van Rooy, del Partido de los Intereses Flamencos, y George Louis Bouchez y Denis Ducarme, del centrista Movimiento Reformista, dijeron que interrogarían a la ministra de Inmigración, Anneleen Van Bossuyt, de la gobernante Nueva Alianza Flamenca, durante una sesión de preguntas y respuestas en el Parlamento belga en los próximos días.

Ni la oficina de Van Bossuyt ni el Ministerio del Interior belga habían respondido al cierre de esta edición a la petición de JNS de comentar el informe del grupo judío.

Según el Centro Federal de Migración de Bélgica, Bélgica ha acogido al menos a 700 personas procedentes de Gaza después del 7 de octubre de 2023, pero no está aceptando solicitudes de asilo por razón humanitaria.

Sin embargo, esa cifra no incluye a las personas de Gaza que entraron en Bélgica a través de otro Estado miembro de la UE, ni a las que entraron en Bélgica ilegalmente. Van Rooy dijo a JNS que las cifras oficiales subrepresentan masivamente el número real de palestinos y gazatíes en Bélgica.

El reino, dijo van Rooy, acaba siendo el lugar de residencia de al menos la mitad de todos los solicitantes de asilo palestinos que llegan a Europa. "El proceso de selección es una broma: hay muchos simpatizantes de Hamás e incluso terroristas yihadistas entre ellos", añadió.

Esto es peligroso para los judíos de Amberes y Bruselas "pero también para los no judíos", dijo van Rooy. Bélgica debe "dejar inmediatamente de permitir la entrada de palestinos, o el antisemitismo y la amenaza terrorista yihadista no harán sino seguir aumentando", afirmó.

Desde Bélgica, Alkhatib puede viajar por toda Europa y se le ha visto en manifestaciones antiisraelíes en Ámsterdam, Países Bajos, así como en Bélgica, escribió JID. Alkhatib se describe a sí mismo como periodista, y JID ha encontrado una imagen suya posando con el líder de Hamás Ismail Haniyeh, a quien se cree que Israel asesinó en Teherán en julio.

"Es incomprensible que voluntarios y ciudadanos particulares hayan podido identificar a este hombre utilizando fuentes abiertas, mientras que nuestros servicios de seguridad aparentemente nunca repararon en él", ha declarado Ralph Pais, vicepresidente de JID. "El material de Alkhatib muestra claramente que filmó la violencia, la celebró y apoya abiertamente a Hamás, los ataques con cohetes y el martirio".

En agosto, la Comisión Belga para los Refugiados y Apátridas (CGRA) revocó el estatuto de refugiado a otro palestino, Mohammed Khatib, que había actuado como coordinador de la red Samidoun para Europa. Samidoun se dedica a trabajar por la liberación y veneración de los terroristas en las cárceles israelíes y de otros países. Todavía no ha salido de Bélgica, según van Rooy.

En octubre de 2024, Estados Unidos y Canadá emitieron declaraciones conjuntas en las que catalogaban a Samidoun como entidad terrorista. Estados Unidos calificó a Samidoun de "organización benéfica falsa que sirve como recaudador de fondos internacional para el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP)organización terrorista".

© JNS