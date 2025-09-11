Ted Cruz dice que Tucker Carlson "se está convirtiendo en Ilhan Omar"

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 11 de septiembre, 2025

El senador Ted Cruz (republicano de Texas) cree que el radical de derecha Tucker Carlson se está "convirtiendo en Ilhan Omar", y expresó su preocupación porque el presentador esté influyendo en una generación de jóvenes conservadores con su retórica anti-Israel.

"Diré que estoy preocupado por el aumento del antisemitismo en la derecha", dijo Cruz este miércoles en un programa de la Heritage Foundation en Washington. "En los últimos seis meses, lo que hemos visto en la derecha ha sido profundamente inquietante", agregó.

Miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Cruz había acudido a Heritage para hablar de su legislación para designar a los Hermanos Musulmanes y sus ramas como organizaciones terroristas, lo que desencadenaría una serie de sanciones del Gobierno estadounidense.

Durante el periodo de preguntas y respuestas al final del programa, de una hora de duración, el tema giró en torno al odio a los judíos y la retórica antiisraelí de la derecha.

Cruz señaló a Carlson, antiguo presentador de Fox News, como fuente principal de tales comentarios.

"Tucker Carlson se está convirtiendo en Ilhan Omar. Esto es bizarro. Esto es ridículo", dijo Cruz.

El senador se ha enzarzado en varios debates públicos con Carlson, que ha entrevistado en su programa a dos profesores que aseguraban que Adolf Hitler no fue el asesino genocida que inició la Segunda Guerra Mundial y que fue responsable del Holocausto.

"Hay muy pocas reglas de hierro en política, pero aquí hay una. Hitler siempre, siempre fue malo", expresó Cruz entre vítores y aplausos.

Carlson también cuestionó en su programa si Hamás, que atacó Israel el 7 de octubre de 2023, estaba compuesto por extremistas islámicos. "No sé si eso es cierto, por cierto", declaró. "Parece más bien una organización política", añadió

Cruz manifestó que sus compañeros republicanos electos han rehuido condenar esa retórica.

"Tenemos que hablar y oponernos", sostuvo Cruz. "A fin de cuentas, la gente que está diciendo esto probablemente no es persuasible, pero estoy preocupado por los jóvenes. Me preocupan los universitarios de 19 y 20 años, que están escuchando esto y animando este sentimiento antiisraelí, este sentimiento antisemita".

Cruz indicó que los demócratas se negaron a hablar contra el odio a los judíos y la retórica anti-Israel de su lado, lo que ha permitido que se extienda.

Carlson ha abrazado la teoría del gran reemplazo, que afirma que los judíos están trayendo inmigrantes de color no autorizados al país para que voten ilegalmente y reemplacen a los cristianos blancos en las urnas. La Liga Antidifamación (ADL, por sus siglas en inglés) califica a Carlson de "promotor clave" de "la conspiración racista, antisemita y xenófoba".

Una retórica similar fue citada por Robert Bowers cuando llevó a cabo el peor ataque antisemita en la historia de Estados Unidos, matando a 11 fieles en una sinagoga de Pittsburgh en 2018. Y al parecer es lo que querían decir los neonazis y supremacistas blancos que marcharon en Charlottesville, Virginia, en 2017 cuando corearon: "Los judíos no nos reemplazarán".

Carlson recibió algunos de los aplausos más fuertes entre los oradores durante su aparición en horario estelar en la Convención Nacional Republicana 2024 en Milwaukee. Durante la campaña de otoño, el entonces candidato a la vicepresidencia del Partido Republicano JD Vance se unió a él en un acto en Pensilvania.

Miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Cruz ha presentado leyes similares sobre los Hermanos Musulmanes en anteriores Congresos. Dijo que se topó con oposición porque algunas ramas del movimiento no son "demostrablemente violentas".

Esta vez, el proyecto de ley señalaría a las ramas que han participado en el terrorismo, como Hamás, y luego sancionaría a todo el movimiento por apoyarlas, manifestó.

"Estamos adoptando un enfoque ascendente", dijo Cruz. "Empezamos por identificar todas las ramas que apoyan los Hermanos Musulmanes, que son organizaciones terroristas en este momento y que cometen terrorismo en este momento, y luego designamos a todo el movimiento por apoyar a esas organizaciones indiscutiblemente terroristas", añadió.

El proyecto de ley cuenta con nueve copatrocinadores, todos republicanos, pero Cruz subrayó que está hablando con algunos de sus colegas demócratas y buscando la forma de someterlo a votación.

"Voy a buscar vías para forzar una votación y dejar constancia de ello", expresó.

También tiene previsto colaborar con la Casa Blanca para que se apruebe la medida. "Vamos a convencer activamente a la Administración de que vamos a actuar en el Senado", afirmó.

La versión de la Cámara de Representantes, patrocinada por el congresista Mario Díaz-Balart (republicano de Florida), cuenta con 15 copatrocinadores de ambos partidos, entre ellos incondicionales proisraelíes como los congresistas Josh Gottheimer (demócrata de Nueva York), Jared Moskowitz (demócrata de Florida), Mike Lawler (republicano de Nueva York) y Don Bacon (republicano de Nebraska).

Netanyahu honra a Trump en la ceremonia de un nuevo paseo marítimo de la ciudad Bat Yam

El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu asistió este miércoles en Bat Yam a la ceremonia de colocación de la primera piedra de un nuevo paseo marítimo que llevará el nombre del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



"Estamos honrando al mejor amigo que Israel ha tenido nunca en la Casa Blanca", dijo el primer ministro en la ciudad de la costa mediterránea, justo al sur de Tel Aviv, donde estuvo acompañado por el embajador de Estados Unidos en Israel Mike Huckabee, el alcalde de Bat Yam Tzvika Brot y miembros del Ayuntamiento.



"El presidente Trump me habló varias veces de propiedades frente al mar. Me dijo que aquí tenemos unos activos costeros maravillosos. Habló de un lugar situado un poco al sur de aquí: Gaza. Dijo que debería convertirse en un lugar de paz, prosperidad y buena vida, no de terrorismo. Tiene razón", afirmó Netanyahu.

