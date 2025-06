"Ha llegado el momento", dice el jefe del Estado Mayor de las FDI, mientras Israel ataca a Irán

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 12 de junio, 2025

El teniente general Eyal Zamir, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, se dirigió a la nación a primera hora de la mañana del viernes y dijo que "ha llegado el momento", ya que Israel atacó emplazamientos nucleares y militares en Irán como parte de una operación que ha bautizado como León Naciente.

"Esta es unaoperación crítica para prevenir una amenaza existencial por parte de un enemigo, que tiene la intención de destruirnos", dijo Zamir.

El militar aseguró al pueblo israelí que el Estado judío estaba actuando "como resultado de necesidades operativas inmediatas y justificadas" y con el fin de "garantizar la seguridad futura del Estado y de sus ciudadanos."

Las FDI dijeron a primera hora de la mañana que los militares "lanzaron una ofensiva preventiva, precisa y combinada basada en inteligencia de alta calidad para golpear el programa nuclear de Irán, y en respuesta a la agresión en curso del régimen iraní contra Israel."

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que ha advertido durante años del peligro de un Irán con armas nucleares, dijo que la operación "continuará durante tantos días como sea necesario para eliminar esta amenaza."

"Estamos en un punto de no retorno. No podemos permitirnos esperar otro momento para operar. No tenemos otra opción", dijo Zamier. "Los acontecimientos recientes y pasados de la historia nos han enseñado que cuando el enemigo intenta destruirnos, no debemos hacer la vista gorda".

"Necesitamos luchar por nuestra existencia,", dijo. "La libertad se dio a quienes estaban dispuestos a luchar por ella".

El oficial de las FDI dijo que la operación ha estado en preparación durante mucho tiempo, describiéndola como una "campaña histórica como ninguna otra." También advirtió que "cualquiera que intente desafiarnos pagará un alto precio."

Zamir pidió quelos ciudadanos israelíes obedezcan las instrucciones del mando del Frente Interior, advirtiendo que la República Islámica tomaría represalias y el peaje sería diferente de lo que los israelíes han llegado a esperar.

"Sesenta y siete años desde que se estableció el Estado de Israel", dijo, "nos levantamos de nuevo por nuestra supervivencia". Llamó a los israelíes a mostrar "valentía, espíritu y unidad".

"A diferencia del pasado, nos enfrentamos a un enemigo como nación y potencia regional, con un ejército como ningún otro", dijo. "Más allá de la tecnología, los medios operativos y los métodos, inhibimos un elemento adicional único: el espíritu sionista y judío que late en nosotros".

"Con este espíritu, y la fe en nuestro camino justificado, nuestras acciones hablarán", dijo.

©️JNS