El jefe del OIEA: el organismo de control "no está en condiciones de determinar" la naturaleza pacífica del programa nuclear iraní

9 de junio, 2025

El jefe del organismo de vigilancia nuclear de Naciones Unidas dijo este lunes que el régimen iraní se había negado repetidamente a proporcionar a su agencia respuestas creíbles sobre sus actividades nucleares en emplazamientos no declarados.

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) Rafael Grossi manifestó en la reunión de la Junta de Gobernadores del organismo en Viena, Austria, que ha estado pidiendo explicaciones a la República Islámica sobre la presencia de partículas de uranio encontradas en los emplazamientos no declarados de Varamin, Marivan y Turquzabad.

"En repetidas ocasiones, Irán no ha respondido o no ha proporcionado respuestas técnicamente creíbles a las preguntas del organismo", declaró, acusándolo de tratar de "sanear las localizaciones", obstaculizando las actividades del OIEA.

"La agencia también concluye que Irán no declaró material nuclear y actividades relacionadas con la energía nuclear en estos tres lugares no declarados en Irán", señaló Grossi a los miembros del órgano normativo de 35 miembros.

"Como consecuencia de ello, el organismo no está en condiciones de determinar si el material nuclear relacionado sigue estando fuera de las salvaguardias", afirmó Grossi, lo que significa que el OIEA no puede verificar que los materiales nucleares están debidamente contabilizados y no fueron desviados para usos no declarados.

A menos que Teherán coopere con el OIEA para resolver las cuestiones pendientes, la organización "no estará en condiciones de ofrecer garantías de que el programa nuclear iraní es exclusivamente pacífico", según él.

En una rueda de prensa posterior a su intervención en la reunión trimestral, Grossi acusó al régimen de Teherán de haber obtenido documentos altamente confidenciales pertenecientes al OIEA.

"Esto se remonta a hace unos años, pero pudimos determinar con toda claridad que documentos que pertenecen al organismo estaban en manos de las autoridades iraníes, lo cual es malo", expresó Grossi a los periodistas. Y añadió: "Creemos que una acción como esta no es compatible con el espíritu de cooperación".

En respuesta a una pregunta sobre la posibilidad de una acción militar israelí contra las instalaciones nucleares iraníes, Grossi sostuvo que su agencia estaba tratando activamente de reducir la escalada de tensiones en Oriente Medio.

"Estamos tratando de resolver esto sin el uso de la violencia o la fuerza", declaró Grossi. "Si se hace correctamente, a fondo, con un capítulo de verificación y supervisión muy fuerte por nuestra parte, daría la seguridad necesaria para Israel y para el mundo de que no hay nada que temer procedente de allí", agregó.

En cuanto a las afirmaciones iraníes de que el régimen adquirió datos confidenciales de inteligencia mediante piratería informática sobre supuestas actividades nucleares israelíes, Grossi dijo que el OIEA no recibió ninguna información sobre los archivos.

"Esto parece referirse a Soreq [Centro de Investigación Nuclear], que es una instalación de investigación que inspeccionamos, por cierto", explicó Grossi.

"Normalmente, la gente me dice: 'Ustedes no inspeccionan Israel'. Sí, lo hacemos... No inspeccionamos otras partes estratégicas del programa, pero sí inspeccionamos Soreq", aseguró el diplomático argentino.

Los analistas de seguridad israelíes han tachado las afirmaciones de Teherán de guerra psicológica, mientras que el ministro iraní de Inteligencia Esmail Jatib advirtió el lunes que los documentos incautados se harían públicos "pronto".

Estados Unidos, Francia, Alemania y el Reino Unido se disponen a presentar una resolución en la reunión del OIEA de esta semana que consideraría que la República Islámica incumple sus obligaciones en materia de salvaguardias nucleares.

En mayo pasado, el OIEA emitió un informe confidencial a los miembros de su Junta, en el que se concluía que Teherán ocultaba actividades nucleares y no declaraba materiales en tres emplazamientos.

Otro informe difundido el mismo día concluía que el régimen dispone de material nuclear suficiente para construir aproximadamente nueve armas nucleares, aunque sus reservas de uranio enriquecido al 60% siguen sin alcanzar el umbral de pureza del 90% considerado "apto para armas".

Estados Unidos e Irán están negociando actualmente un acuerdo para reducir el programa nuclear de la República Islámica.

El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu mantendrá este lunes una llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos Donald Trump, según informan medios hebreos. Está previsto que, tras la llamada, el primer ministro mantenga un debate con sus ministros sobre la cuestión de Irán, informó el portal de noticias israelí Ynet.

Siria dará acceso inmediato a los inspectores a las instalaciones nucleares sospechosas

El nuevo Gobierno de Siria ha accedido a dar a los inspectores del organismo de vigilancia nuclear de Naciones Unidas acceso inmediato a antiguos emplazamientos nucleares, según informó el miércoles Associated Press.



El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica Rafael Grossi dijo a AP tras reunirse con el presidente sirio,Ahmad al-Sharaa en Damasco, que esperaba finalizar el proceso de inspección en los próximos meses.



El objetivo del OIEA es "aportar total claridad sobre ciertas actividades que tuvieron lugar en el pasado y que, a juicio del organismo, estaban probablemente relacionadas con armas nucleares", afirmó Grossi, añadiendo que el nuevo Gobierno estaba "comprometido a abrirse al mundo, a la cooperación internacional."



El presidente Donald Trump anunció el mes pasado que levantaba las sanciones a Siria.

