Sesenta y seis parlamentarios israelíes firman una carta de solidaridad con la Diáspora tras el tiroteo en Washington DC

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 30 de mayo, 2025

En una poderosa muestra de unidad, 66 legisladores israelíes de todo el espectro político firmaron este jueves una carta de solidaridad con las comunidades judías de todo el mundo, una semana después del asesinato de dos empleados de la embajada israelí el 21 de mayo en el Capital Jewish Museum de Washington DC

La misiva, una iniciativa del parlamentario Dan Illouz (Partido Likud), reunió a legisladores de la coalición y de los partidos sionistas de la oposición, entre ellos el ministro de Relaciones Exteriores Gideon Sa'ar, el ministro de Defensa Israel Katz, el ministro de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo Amichai Chikli y el líder de la oposición Yair Lapid.

La carta de Illouz, titulada A nuestros hermanos y hermanas de la Diáspora, con amor, dolor e inquebrantable responsabilidad mutua, señalaba que las víctimas Yaron Lischinsky y Sarah Lynn Milgrim fueron abatidos "simplemente porque el asesino quería asesinar judíos".

"No fue un ataque contra soldados. No fue una protesta contra la política. Fue un vil acto de antisemitismo puro y simple. Y, trágicamente, no fue un incidente aislado", escribieron los parlamentarios, señalando una tendencia mundial "profundamente preocupante" de aumento del odio a los judíos durante la guerra de Gaza.

Desde los atentados terroristas del 7 de octubre de 2023 dirigidos por Hamás en Israel, "el antisemitismo se ha extendido a un ritmo alarmante en los campus, en las calles, en las redes sociales y en toda la esfera pública", continuaron.

"Sin embargo, en la oscuridad, su luz ha brillado intensamente", señala la carta. "Nos han acompañado en los momentos más difíciles. Marcharon, dieron, lucharon por la verdad. Nos recordaron que Am Yisrael es un pueblo unido", añade la carta, utilizando el término hebreo para referirse al pueblo judío.

Los parlamentarios agradecieron a los judíos de todo el mundo su valor, determinación y amor por el Estado judío a lo largo de los 600 días de guerra contra Hamás.

"Nosotros, ministros y miembros de la Knesset (Parlamento israelí) de todas las tendencias políticas, nos dirigimos a ustedes con una voz clara: Estamos con ustedes", escribieron. Y añadieron: "Y no nos callaremos. El vínculo entre la Diáspora judía y el Estado de Israel no depende de las circunstancias. Es eterno".

"De Jerusalén a Washington, de Tel Aviv a Toronto y por todo el mundo, somos uno. Y decimos, con orgullo y con amor: Am Yisrael Chai (el pueblo de Israel vive)", concluye la carta.

Illouz, hablando de la iniciativa, declaró: "Cuando nos odian, nadie se pregunta si somos de izquierda o de derecha, de dónde venimos o dónde vivimos".

Y añadió: "El odio se dirige a todo el pueblo judío, por lo que nuestra respuesta debe ser con un solo corazón y una sola voz."

El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha atribuido el atentado del 21 de mayo a "libelos de sangre contra Israel", sugiriendo que la incitación y las falsas acusaciones contra el Estado judío habían alimentado la violencia.

El presidente estadounidense Donald Trump denunció los asesinatos como antisemitas.

Una oradora estudiantil acusa a Israel de "genocidio" en la graduación del MIT

Ataviada con una kufiya roja, Megha Vemuri, presidente de la promoción de 2025 del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), se dirigió el jueves a los graduados en la ceremonia de graduación de la universidad.



"Han demostrado al mundo que el MIT quiere una Palestina libre", dijo.



"No es ningún secreto que, en este momento, las instituciones académicas de todo el país están envueltas en una oscura nube de incertidumbre", afirmó. "La pregunta de qué ocurrirá a continuación resuena en nuestras mentes, y hay mucho miedo en muchos de nuestros corazones", agregó.



"Tiren la academia a la basura", escribió Vickie Paladino, miembro republicano del Consejo Municipal de Nueva York que representa a parte de Queens.



"Es hora de empezar de cero", declaró. "A estas alturas no queda literalmente nada que perder. Ninguna de estas personas merece el estatus, el prestigio o la autoridad que conlleva una credencial de élite", agregó.

