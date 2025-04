AOC y las menguantes perspectivas para los demócratas judíos

8 de abril, 2025

Son tiempos difíciles para los demócratas. En 2024, los republicanos ganaron el control de la Casa Blanca y de ambas cámaras del Congreso. Desde que el presidente Donald Trump regresó al poder en enero para iniciar su segundo mandato no consecutivo, parecen perdidos. La energía y la convicción con las que ha llevado a cabo su programa para cambiar fundamentalmente el Gobierno federal y derribar el control izquierdista de la educación ha dejado a una oposición sin líderes comiendo su polvo.

Son incapaces de socavarlo de la forma en que lo hicieron al comienzo de su primer mandato en 2017, cuando una resistencia anti-Trump tomó las calles, y la aceptación de las teorías conspirativas de su engaño de colusión rusa lo puso a la defensiva. Pueden aferrarse a la esperanza de que meteduras de pata como el Signalgate signifiquen algo más que un duro ciclo de noticias o que sus políticas arancelarias fracasen. Pero más allá de eso, todo lo que pueden hacer por el momento es participar en teatros y acrobacias sin sentido, como su tonta agitación de pancartas durante un discurso presidencial ante el Congreso o el filibusterismo de 25 horas en el Senado llevado a cabo por el senador Cory Booker (D-N.J.) que no estaba relacionado con ningún objetivo legislativo.

Más que eso, los resultados de 2024 parecían indicar un verdadero realineamiento del electorado, con los votantes de clase trabajadora de todas las razas moviéndose hacia los republicanos, y los demócratas confinados a las élites con credenciales de ingresos altos y a los muy pobres. Si esto continúa, es una fórmula para resultados similares en el futuro.

Pero el inmovilismo es antitético a la política. Cualquier triunfalismo republicano o depresión demócrata es, por definición, un fenómeno transitorio. Las Administraciones de cualquiera de los dos partidos están a una recesión económica o a algún otro fiasco que se perciba como indicativo de su incompetencia (como la retirada de Afganistán en agosto de 2021, que fue el punto de inflexión para el presidente Joe Biden), de un inevitable descenso al desastre político. Por mucho que la mayoría de los estadounidenses sigan saboreando, independientemente de sus sentimientos sobre los resultados, la conclusión de una interminable contienda presidencial en 2024, eso significa que ya se ha empezado a hablar de 2028.

Eso hace que el debate sobre la futura dirección de un Partido Demócrata que aún lucha por entender por qué perdió en 2024 sea algo sobre lo que todos, incluidos sus oponentes, deberían interesarse. Eso es especialmente cierto para los demócratas judíos, que han visto con consternación cómo la izquierda interseccional de su partido se hacía con el control de su base electoral. La pregunta que deben hacerse ahora es si alguien como el senador John Fetterman (D-Pa.), ardientemente proisraelí, o la representante Alexandria Ocasio-Cortez (D-N.Y.), líder del Squad de izquierda, representa el futuro del Partido Demócrata.

¿Quién lo liderará?



Muchos demócratas probablemente dirían ahora que representar el futuro del partido como una elección entre esas dos figuras idiosincrásicas es un error. AOC ni siquiera fue mencionada en una reciente lista del Washington Post de 12 personas que podrían llenar el vacío de liderazgo en la cima de lo que describió como el "buque lánguido" que es el actual Partido Demócrata.

Un vistazo a esa lista tranquilizaría a los demócratas centristas o moderados, ya que está encabezada por el gobernador de Pensilvania Josh Shapiro e incluye a otros, como Fetterman, a quienes les gustaría ser vistos como representantes de una alternativa a la facción del partido que ha liderado en la última década el senador Bernie Sanders, el socialista independiente de Vermont. Esperan que la inclinación de la fuerza política hacia la izquierda bajo Biden, y especialmente durante la campaña de 2024, cuando primero el presidente y luego la vicepresidente Kamala Harris trataron en vano de apaciguar a los votantes resentidos por su tibio apoyo a Israel, sea vista como una lección aprendida que no se repetirá en el futuro.

Probablemente también les tranquilizó la votación en el Senado del último esfuerzo de Sanders por castigar a Israel por tratar de defenderse de los genocidas terroristas palestinos desde los ataques dirigidos por Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023. La propuesta del senador judío de bloquear 9.000 millones de dólares en venta de armas a los israelíes fue rotundamente rechazada por el Senado estadounidense por 83 votos a favor y 15 en contra.

Es desalentador pensar que 15 senadores se opongan a ayudar al Estado judío en medio de un conflicto en curso con los apoderados terroristas de Irán. Pero los que prefieren ver el vaso medio lleno pueden señalar el hecho de que esto significa que la bancada demócrata del Senado votó a favor de Israel por un margen de 32-15, incluso cuando el Partido Republicano estaba unánimemente a favor. Además, cuatro de los que votaron en contra de la iniciativa de Sanders votaron a favor de una resolución similar el pasado otoño, incluido el senador demócrata por Georgia Jon Ossoff, quien fue objeto de duras críticas por parte de la comunidad judía de Georgia por ponerse del lado de Israel y se enfrenta a una posible dura lucha por la reelección en 2026.

Pero cualquier suposición de que un post-mortem de 2024 inclinará a los demócratas a volver al centro puede ser errónea. Se mire por donde se mire, la energía dentro del Partido Demócrata sigue estando en su base de izquierda, no en su establishment menos radical.

Es posible que quienes votaron en contra de Sanders, sin dejar de hacer gala de su oposición al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y de su preocupación por las víctimas causadas por una guerra lanzada por Hamás que la mayoría de los palestinos apoyan, sigan queriendo ser percibidos como proisraelíes. Pero son precisamente esos cargos más centristas de Washington los que son en gran medida el foco de la ira popular de los demócratas que quieren que sus representantes hagan cualquier cosa, por inútil que sea, para descargar su rabia contra Trump.

Además, la suposición adicional de que el establishment del Partido Demócrata puede, cuando quiera, aplastar a la izquierda del partido, también puede ser errónea.

Eso es lo que ocurrió en febrero de 2020, cuando Sanders parecía en camino de ganar la nominación demócrata a la presidencia después de que Biden fracasara en Iowa y New Hampshire. En las primarias de Carolina del Sur, sin embargo, los votantes afroamericanos se unieron a Biden, y luego los otros candidatos se alinearon y se retiraron de la carrera, lo que le permitió cosechar la victoria mientras pasaba los primeros meses de la pandemia y el resto del año en gran parte escondido en su sótano.

Un giro contra Israel



El Partido Demócrata de 2025, por no hablar de 2028, no es el mismo. Puede que la mayoría de los miembros del Congreso todavía no deseen ser vistos como demasiado a la izquierda. Pero las bases de su partido, si no todos sus votantes, no tienen esos reparos. Y en lo que respecta a Israel, el impacto de la guerra posterior al 7 de Octubre y el auge del antisemitismo que se ha extendido por todo el país han consolidado la tendencia que ya estaba poniendo al partido en contra de Jerusalén.

Como indica la encuesta de seguimiento más reciente de Gallup, los votantes que se identifican como demócratas se han vuelto decididamente contra Israel, favoreciendo a los palestinos frente a Israel por un escandaloso margen del 59% frente al 21%. Por el contrario, los republicanos favorecen a Israel por un 75% a 10%, y los independientes lo hacen por un margen menor de 42% a 34%.

Aunque esto significa que la mayoría de los estadounidenses siguen estando a favor de Israel, también es una clara señal de que figuras que podrían haber sido consideradas fuera de sintonía con la mayoría de los votantes de su partido hace sólo unos años pueden entrar en el próximo ciclo presidencial con la seguridad de que hablan en nombre de la inmensa mayoría de los demócratas.

Y ahí es donde entra AOC.

Puede que a muchos observadores les cueste hacerse a la idea de que alguien que ha parecido simbolizar el radicalismo del siglo XXI sea una posibilidad presidencial. Por mucho que sea fácil burlarse de sus propuestas políticas como el Nuevo Pacto Verde o de la abismal ignorancia sobre temas como el conflicto en Oriente Medio de la que a menudo hace gala, sería un error subestimar su astucia política o su capacidad para situarse en una posición de influencia en un partido que se ha ido desplazando gradualmente hacia la izquierda durante las dos últimas décadas.

Sanders pasa la antorcha



Como ha quedado claro en el último año, Sanders está pasando el liderazgo del ala izquierda del partido a AOC. Los dos han hecho campaña juntos a menudo y, más recientemente, realizaron la llamada gira de "lucha contra la oligarquía", en la que atrajeron a grandes y entusiastas multitudes en Nevada, Arizona y Colorado.

Esto ha provocado una oleada de artículos en publicaciones progresistas y de izquierda sobre las perspectivas de AOC para 2028. Tiene muchas opciones.

Una es permanecer en la Cámara de Representantes y ascender en el liderazgo del partido. Si los demócratas recuperan la mayoría en una Cámara ahora estrechamente dividida en las elecciones de medio término de 2026, tendría una plataforma para sus ideas mientras ocupa un escaño azul oscuro seguro.

Otra opción sería optar a un escaño en el Senado en 2028, desafiando al líder de la minoría, Chuck Schumer. Vencer a Schumer, que ha ocupado cargos públicos ininterrumpidamente desde enero de 1975, no sería tarea fácil, ni siquiera en un electorado demócrata tan inclinado a la izquierda como el de Nueva York. Pero el veterano senador neoyorquino, que cumplirá 78 años en 2028, es emblemático del fracasado liderazgo geriátrico del partido, para el que AOC, que cumplirá 39 ese año, es un antídoto obvio. También ha alienado a los demócratas, que creen que ha sido insuficientemente obstruccionista hacia Trump 2.0 y la comunidad pro-Israel por sus ataques al Gobierno del Estado judío desde el 7 de Octubre, y su consejo a la Universidad de Columbia de que solo los republicanos se preocupan por el caos antisemita en su campus.

También es posible que AOC llegue a la conclusión de que con el apoyo de Sanders y un campo demócrata existente que por el momento está formado por figuras con pocas probabilidades de captar la imaginación de la nación, 2028 sería el mejor momento para intentar la presidencia.

Los "valores fundamentales" de los demócratas



Los que la instan a elegir esa opción se ven reforzados por una encuesta de la CNN que muestra que, de los principales demócratas, ella es la que "mejor refleja" los "valores centrales" del partido.

Esa ventaja no debería intimidar a sus posibles oponentes, ya que encabezaba una lista de 26 demócratas a los que sólo el 10% otorgaba ese título. Aún así, es significativo que, al hacerlo, terminara por delante de personas como el expresidente Barack Obama y la exvicepresidenta Kamala Harris, aunque es difícil imaginar a esta última intentando de nuevo la presidencia tras su debacle de 2024. Aún más interesante es el hecho de que Shapiro -el primer favorito de los moderados pro-Israel- obtuviera solo un 1% en la encuesta entre los demócratas, mientras que Fetterman no recibió ningún apoyo.

Como indica el aluvión de artículos halagadores sobre ella en la prensa progresista, como uno de la columnista del New York Times Michelle Cottle y otro análisis de noticias del Times, AOC es muy apreciada por sus compañeros demócratas del Congreso y está trabajando para tender puentes con los moderados.

Y lo que es más importante -y a diferencia de mucha gente de la izquierda que supuestamente es más inteligente que ella-, AOC merece crédito por intentar restar importancia a la división ideológica de su partido. En lugar de eso, está siguiendo el ejemplo de Sanders y Trump al exigir que los demócratas dejen de ser el partido de la clase educada y de las élites con credenciales. En su lugar, quiere que vuelvan a sus raíces como una fuerza política que representa a los trabajadores.

Sus ideas, como el ecologismo radical del Green New Deal, serían terribles para todos, especialmente para los estadounidenses de clase trabajadora, ya que los que no son ricos privilegiados se verían perjudicados por el abandono de los combustibles fósiles y otras medidas que benefician a las clases altas. Lo mismo puede decirse de su apoyo a las fronteras abiertas, que deprimen los salarios de los estadounidenses con rentas más bajas y hacen que la vivienda sea menos asequible. Sin embargo, entiende que la economía globalista que han seguido las instituciones de los dos grandes partidos hasta la llegada de Trump ha devastado a los votantes de cuello azul.

Su indudable carisma y el apoyo que siempre ha recibido de la prensa progresista, que la ha ayudado a imponerse, son ventajas formidables de cara a 2028.

Sin embargo, queda por ver cómo le iría en una campaña presidencial, ya que la única forma de saber si un candidato, por muy popular o bien financiado que esté, está preparado para el prime time es que se presente. Y a tres años y medio de las elecciones generales de 2028, no está claro cómo percibirá el país a Trump 2.0, ni si el vicepresidente JD Vance, actual favorito para la nominación del Partido Republicano, seguirá gozando de la simpatía de Trump. Y eso sin tener en cuenta si el presidente va realmente en serio a la hora de encontrar una forma de eludir la barrera a un tercer mandato inconstitucional erigida por la 22ª Enmienda.

Es poco probable que el ala izquierda del Partido Demócrata permita, como hizo en 2020, que el establishment de Washington se mantenga de nuevo en el poder. La rabia de la base del partido contra Trump, especialmente si, a diferencia de su primer mandato, se muestra impermeable a los intentos de sabotear su Administración, se descargará contra los centristas tanto como contra los republicanos.

El consenso bipartidista ha muerto



Son malas noticias para el cada vez menor número de demócratas como Fetterman, a quienes les gustaría volver a reunir el antiguo consenso bipartidista pro-Israel.

AOC está muy en sintonía no solo con el activismo antiisraelí de los demócratas de izquierda y sus compañeros del Squad en la Cámara. También apoya a las turbas pro-Hamás en campus como la Universidad de Columbia, incluso cuando cubre sus apuestas diciendo que está en contra del antisemitismo mientras niega que sus aliados antisionistas sean odiadores de judíos.

Quienes se preguntan qué pasará con la relación entre Estados Unidos e Israel o con la lucha contra el antisemitismo si los demócratas ganan en 2028, tienen buenas razones para preocuparse. Por mucho que los Gobiernos de Biden y Obama vieran un pronunciado declive de la influencia de los demócratas pro-Israel, el Partido Demócrata del futuro que representa AOC es uno en el que prácticamente no tendrán voz. Tanto si se presenta como si no, o si acaba compitiendo seriamente por la nominación presidencial, un Partido Demócrata en el que se pueda hablar de alguien que comparta sus puntos de vista como una posibilidad realista para 2028 es una fuerza política que habrá abandonado a los votantes judíos. También significará que cualquier esperanza de que Israel no se haya convertido en una cuestión partidista en un futuro previsible habrá desaparecido oficialmente.

© JNS