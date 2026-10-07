EEUU traslada sus drones "cazadores-asesinos" a Colombia y Ecuador para combatir los cárteles en Sudamérica

Un dron MQ-9 Reaper de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos por Puerto Rico AFP

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 6 de octubre, 2026

La ofensiva del presidente Donald Trump contra el narcotráfico en Latinoamérica sumó una nueva y poderosa herramienta luego de que el Ejército estadounidense mandara a Colombia y Ecuador varios MQ-9 Reaper, los drones armados que se ganaron el apodo de "cazadores-asesinos".

Lo reveló el New York Times a partir de dos funcionarios estadounidenses que hablaron bajo anonimato sobre el asunto. Anteriormente, CNN había reportado la posibilidad del envío y, además, autoridades de Colombia y Ecuador también confirmaron que sus países estaban planificando la recepción de los drones. Las fuentes del diario neoyorquino no dieron números exactos, pero sí que son pocos drones de este estilo y que venían de África.

De hecho, Colombia había adelantado en verano que recibiría tres MQ-9. En Ecuador ya están volando, según su ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo.

"Dos fueron entregados a Ecuador para cooperación y ya están operando en nuestros cielos", dijo en una entrevista radial citada por el NYT. El Comando Sur no quiso opinar alegando seguridad operativa.

Un plan antinarcoterrorismo

Para entender el movimiento militar hay que repasar el historial de seguridad de la Administración Trump II.

El 2 de septiembre de 2025, Washington atacó una lancha que, según dijo, llevaba droga de la temible banda venezolana Tren de Aragua, una organización designada terrorista por EEUU, y desde entonces los bombardeos en el Caribe no pararon.

Con el ataque del domingo 4 de octubre en el propio mar Caribe, que mató a cuatro personas, ya son unas 70 operaciones y al menos 235 muertos, según el recuento de NBC News.

Para el Comando Sur, todos los involucrados dados de baja durante estos operativos eran "narcoterroristas".

Después de una intensa campaña por mar contra narcolanchas, la acción pasó a tierra, especialmente el 3 de enero de 2026, cuando fuerzas estadounidenses capturaron al exdictador Nicolás Maduro en Caracas y lo llevaron a Nueva York junto a su esposa, Cilia Flores, para juzgarlo por narcoterrorismo y otros cargos. Además, el 12 de junio, ya con EEUU tutelando al régimen chavista, una operación conjunta con las autoridades transitorias venezolanas acabó con la vida de Héctor "Niño" Guerrero, jefe del Tren de Aragua, en el estado Bolívar, en un bombardeo captado en redes sociales.

En septiembre, el Comando Sur también hundió en el Pacífico una estación flotante de abastecimiento que vinculó con Los Choneros, banda criminal de Ecuador.

El general Francis Donovan, jefe del Comando Sur, ya adelantó que quiere ir más allá de las lanchas y golpear objetivos en tierra, según el NYT. Y los nuevos drones trasladados desde África encajan con ese plan.

Ahora, con los conservadores Abelardo De La Espriella y Daniel Noboa gobernando Colombia y Ecuador respectivamente, estos países se han convertido en socios de seguridad de Washington a través del Escudo de las Américas, la coalición regional contra el crimen organizado. El secretario de Marco Rubio, ya visitó Colombia en septiembre y firmó nuevos acuerdos con su gobierno. En Ecuador, Noboa fue de los primeros jefes de Estado en la región en abrirle la puerta a EEUU para realizar las operaciones conjuntas, en un momento delicado para el país sudamericano en temas de inseguridad y narcotráfico.

El problema, según los expertos, es que Los Reaper escasean. El NYT informó que la guerra con Irán destruyó al menos 45, cerca de una cuarta parte de la flota, y cada uno puede costar hasta $50 millones, de modo que lo que va a Sudamérica falta en otros frentes.