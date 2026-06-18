Policía brasileña investiga a Jaques Wagner, un fuerte aliado de Lula, por los lazos con un escándalo bancario

Publicado por AFP 18 de junio, 2026

La policía de Brasil lanzó este jueves una operación contra el senador Jaques Wagner, importante aliado del presidente Lula y líder del Gobierno en el Senado, por supuestas irregularidades ligadas a un escándalo bancario. La información fue confirmada por una fuente policial a la AFP.

La Policía Federal anunció que realiza 18 órdenes de allanamiento en tres estados de Brasil, como parte de una investigación relacionada al liquidado banco brasileño Master y los lazos sospechosos entre su dueño y figuras de los poderes públicos.

Wagner es uno de los objetivos de la operación, dijo una fuente de la policía a la AFP.

En un comunicado, la institución dijo que investiga "la eventual participación de un agente público en un esquema de irregularidades que involucra a instituciones del sistema financiero nacional".

"Los hechos investigados pueden configurar, en tesis, los delitos de corrupción pasiva, corrupción activa y lavado de dinero", añadió.

El caso comenzó con la liquidación por insolvencia en noviembre del Banco Master, con más de 7.000 millones de dólares en deudas a unos 800.000 inversores (reembolsados por un fondo de garantías).

Pronto derivó en una investigación que apunta a vínculos sospechosos entre su dueño, el banquero Daniel Vorcaro, y figuras de los poderes públicos de Brasil, que en octubre celebra elecciones generales. Vorcaro fue arrestado en marzo.