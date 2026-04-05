EN VIVO || El militar estadounidense que se encontraba desaparecido en Irán ha sido rescatado

Lanzamiento de un F/A-18E Super Hornet AFP / FOTO DE LA FUERZA AÉREA DE EEUU Y COMANDO CENTRAL DE EEUU

Publicado por Diane Hernández 5 de abril, 2026

La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán entra en horas críticas, marcada por una fuerte escalada militar y un estancamiento total de la vía diplomática. En las últimas horas, Washington confirmó el rescate de los dos tripulantes de un caza F-15 derribado por Irán, en una operación de alto riesgo que evidencia la intensidad de los combates directos entre ambos países.

Al mismo tiempo, el presidente Donald Trump ha lanzado un ultimátum a Teherán: 48 horas para alcanzar un acuerdo o reabrir el estrecho de Ormuz, bajo amenaza de una ofensiva mayor, mientras Irán rechaza negociar y advierte que responderá sin restricciones.

Sobre el terreno, continúan los ataques cruzados: Irán asegura haber derribado más aeronaves estadounidenses durante operaciones de rescate, mientras Estados Unidos e Israel preparan nuevos bombardeos, incluidos posibles ataques a infraestructuras energéticas iraníes.

Con el estrecho de Ormuz bajo amenaza, el conflicto ya tiene impacto global en energía y comercio, mientras crece el riesgo de una escalada mayor en toda la región y la guerra se acerca a un punto de inflexión.

Las horas corresponden al horario del Este.

10:21 am El aviador rescatado en Irán está "gravemente herido" 16:21 05/04/2026 16:21 05/04/2026 El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo en su red Truth Social que un aviador rescatado por el ejército de Estados Unidos en Irán después de que su avión de combate fuera derribado está "gravemente herido".



Previamente, el mandatario había confirmado su rescate, indicando que el piloto se encontraba "sano y salvo". pic.twitter.com/WRAfHDYrdT — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 5, 2026 "> "> Grupos pro-Irán de Irak atacaron instalaciones diplomáticas de EEUU Facciones armadas iraquíes afines a Irán llevaron a cabo dos ataques en la madrugada del domingo contra instalaciones diplomáticas de Estados Unidos en Irak "en un intento de asesinar a diplomáticos estadounidenses", dijo un portavoz de la embajada estadounidense en Bagdad, en un comunicado que citó la AFP.

10:15 am Trump amenaza con más ataques contra infraestructuras si no se reabre Ormuz 16:10 05/04/2026 16:10 05/04/2026 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el domingo con atacar las centrales eléctricas y los puentes de Irán si el estrecho de Ormuz no es reabierto.



Tras el ultimátum de 48 horas que lanzó el sábado, Trump dijo en Truth Social que "el martes será el día de las centrales eléctricas y el día de los puentes, todo junto en uno, en Irán. ¡¡¡No habrá nada igual!!!".

pic.twitter.com/hjaounz3yh — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 5, 2026 "> ">

10:09 am "Daños importantes" en instalaciones petroleras en Kuwait por ataques iraníes 16:09 05/04/2026 16:09 05/04/2026 Varias instalaciones petroleras de Kuwait se vieron afectadas por "ataques de drones iraníes", lo que ha provocado "daños importantes", anunció el domingo la compañía nacional de petróleo.

07:55 am El Papa insta a la paz 13:58 05/04/2026 13:58 05/04/2026 En su primera bendición de Pascua, el Papa León XIV exhortó a "aquellos que tienen el poder de desatar guerras" a "elegir la paz".



"Nos estamos acostumbrando a la violencia, nos estamos resignando a ella y nos estamos volviendo indiferentes. Indiferentes a la muerte de miles de personas", dijo ante una multitud en la Plaza de San Pedro.

​ Mundo El Papa León XIV pide "elegir la paz" en su primer mensaje de Pascua Diane Hernández

07:35 am Líbano insta a Israel a dialogar 13:46 05/04/2026 13:46 05/04/2026 El presidente libanés, Joseph Aoun, reiteró su llamamiento a la negociación con Israel, afirmando que quería evitar que el sur del Líbano sufriera una destrucción de la magnitud vista en Gaza.



"Es cierto que Israel podría querer hacer en el sur del Líbano lo que hizo en Gaza", dijo Aoun en un discurso televisado, después de que Israel lanzara ataques aéreos y una ofensiva terrestre.

​ Apagón de internet sin precedentes El bloqueo de internet en Irán ha alcanzado los 37 días, convirtiéndose en el cierre a nivel nacional más largo registrado en cualquier país, según el monitor NetBlocks.

06:45 am Irán y Omán dialogan sobre el estrecho de Ormuz

13:45 05/04/2026 13:45 05/04/2026 Omán e Irán mantuvieron conversaciones para facilitar el paso por el estrecho de Ormuz, según informó el domingo la agencia estatal de noticias omaní.



"Los expertos de ambas partes presentaron una serie de visiones y propuestas al respecto", dijo la agencia de noticias.

05:02 am Incendios en Baréin y Abu Dabi 11:06 05/04/2026 11:06 05/04/2026 Incendio en un tanque de almacenamiento en Baréin por un dron iraní Un incendio se declaró en un tanque de almacenamiento de la compañía energética de Baréin tras un ataque con dron iraní, indicó este domingo la empresa.

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​Incendio en una planta petroquímica en Abu Dabi Varios incendios se declararon en una instalación de la compañía petroquímica Borouge, provocados por la caída de restos tras la interceptación de proyectiles iraníes, indicaron las autoridades de Abu Dabi.

​ Un incendio se declaró en un tanque de almacenamiento de la compañía energética de Baréin tras un ataque con dron iraní, indicó este domingo la empresa.Varios incendios se declararon en una instalación de la compañía petroquímica Borouge, provocados por la caída de restos tras la interceptación de proyectiles iraníes, indicaron las autoridades de Abu Dabi. JNS Aviones israelíes atacan infraestructuras químicas y de misiles iraníes Joshua Marks - JNS (Jewish News Syndicate)

04:56 am Irán asegura haber derribado tres aviones de EEUU 10:56 05/04/2026 10:56 05/04/2026 Las fuerzas armadas iraníes aseguraron el domingo haber derribado tres aparatos militares de Estados Unidos implicados en la operación de rescate del aviador estadounidense, cuyo aparato se había estrellado el viernes en Irán, detalló la AFP.

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​Las autoridades norteamericanas no han confirmado esta información. Hezbolá asegura haber lanzado un misil contra un buque israelí Hezbolá anunció este domingo haber lanzado un misil de crucero contra un buque de guerra israelí que navegaba frente a las costas del Líbano, por primera vez desde el inicio de la guerra con Israel hace más de un mes.

03:38 am Fuerzas de EEUU rescataron al miembro del servicio estadounidense desaparecido, dice Trump 09:57 05/04/2026 09:57 05/04/2026 Un miembro de la tripulación estadounidense desaparecido cuyo avión de combate fue derribado sobre Irán fue rescatado por fuerzas estadounidenses, dijo el presidente Donald Trump en una publicación en Truth Social a primera hora de este domingo.



"¡Lo tenemos! Mis compatriotas estadounidenses, durante las últimas horas, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos llevaron a cabo una de las Operaciones de Búsqueda y Rescate más audaces en la Historia de EE.UU., para uno de nuestros increíbles oficiales miembros de la tripulación, que además resulta ser un coronel muy respetado, y me emociona informarles que ahora está SANO y SALVO", escribió Trump.



Añadió que el soldado norteamericano "sufrió lesiones, pero estará bien".



La búsqueda de alto riesgo comenzó esta semana después de que un avión de combate F-15E Strike Eagle fuera derribado en la región. Otro miembro de la tripulación fue rescatado con vida poco después del accidente y ahora está recibiendo atención médica, informaron los medios.

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03:37 am El militar estadounidense que se encontraba desaparecido tras el derribo de un avión de combate por parte de Irán ha sido rescatado 09:37 05/04/2026 09:37 05/04/2026 Así lo afirmaron dos funcionarios estadounidenses que hablaron bajo condición de anonimato con la AP antes de un anuncio oficial.



Esto ocurrió tras una frenética operación de búsqueda y rescate.



El miembro de la tripulación llevaba desaparecido desde el viernes, cuando Irán derribó un F-15E Strike Eagle estadounidense. Un segundo miembro de la tripulación había sido rescatado con anterioridad.