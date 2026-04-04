Publicado por Carlos Dominguez 4 de abril, 2026

Las fuerzas de Teherán y Washington se disputaban en la madrugada del sábado el rescate de uno de los tripulantes del primer caza estadounidense que, según Irán, ha logrado derribar desde que comenzó la guerra.

El régimen iraní aseguró haber abatido un F‑15, mientras que medios estadounidenses señalaron que unidades de operaciones especiales habían logrado recuperar a uno de los dos ocupantes, mientras el otro seguía desaparecido.

El Ejército iraní también afirmó haber derribado un avión de ataque A‑10 en el Golfo, al tiempo que la prensa estadounidense informó de que su piloto había sido rescatado.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) no ofreció una respuesta inmediata a la solicitud de comentarios sobre la posible pérdida del F‑15, pero la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, indicó que el presidente Donald Trump "fue informado".

El presidente señaló a NBC que lo ocurrido con el F‑15 no tendrá impacto en las conversaciones con Irán. "No, en absoluto. No, es la guerra", afirmó.

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16:20 Trump anuncia la eliminación de varios líderes militares iraníes en un ataque masivo sobre Teherán 23:27 04/04/2026 23:27 04/04/2026 El presidente Donald Trump aseguró este sábado que varios líderes militares iraníes fueron "eliminados" en lo que describió como un ataque masivo sobre la capital iraní. "Muchos de los líderes militares de Irán han sido eliminados, junto con mucho más, en este masivo ataque sobre Teherán", escribió en Truth Social, acompañando el mensaje con un video que aparentemente mostraba explosiones en la ciudad.



Los detalles del ataque, incluyendo objetivos y bajas, no han sido confirmados de forma independiente.



La Casa Blanca no se pronunció de inmediato. El presidente Donald Trump aseguró este sábado que varios líderes militares iraníes fueron "eliminados" en lo que describió como un ataque masivo sobre la capital iraní. "Muchos de los líderes militares de Irán han sido eliminados, junto con mucho más, en este masivo ataque sobre Teherán", escribió en Truth Social, acompañando el mensaje con un video que aparentemente mostraba explosiones en la ciudad. Los detalles del ataque, incluyendo objetivos y bajas, no han sido confirmados de forma independiente. La Casa Blanca no se pronunció de inmediato.

11:56 EEUU arresta a familiares del general iraní Soleimani 18:08 04/04/2026 19:45 04/04/2026 Dos familiares del general iraní Qassem Soleimani, asesinado, han sido arrestados en Estados Unidos después de que se revocaran sus permisos de residencia, informó el Departamento de Estado el sábado.



"Anoche, la sobrina y la sobrina nieta del difunto mayor general del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, Qassem Soleimani, fueron arrestadas por agentes federales tras la revocación de su estatus de residentes permanentes legales (LPR) por parte del secretario de Estado Marco Rubio", indicó un comunicado del departamento.



Identificó a la sobrina como Hamideh Soleimani Afshar. Su hija no fue nombrada. "Soleimani Afshar es una defensora declarada del régimen totalitario y terrorista de Irán", señala el documento. Ambas "se encuentran ahora bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)", añadió el comunicado, sin especificar su paradero.

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​La hija y el yerno de otro funcionario iraní asesinado, el jefe de seguridad Ali Larijani, también han visto revocado su estatus legal. Ambas personas "ya no se encuentran en Estados Unidos y tienen prohibida la entrada en el futuro".

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​"La Administración Trump no permitirá que nuestro país se convierta en un hogar para ciudadanos extranjeros que apoyan a regímenes terroristas antiestadounidenses", dijo Rubio en una publicación en X.

10:32 Trump da a Irán 48 horas para llegar a un acuerdo sobre Ormuz 16:32 04/04/2026 16:48 04/04/2026 El presidente Donald Trump dijo el sábado que Irán tiene 48 horas para llegar a un acuerdo sobre la apertura del vital Estrecho de Ormuz o el "infierno" caerá sobre ellos.



"Recuerden cuando le di a Irán diez días para LLEGAR A UN ACUERDO o ABRIR EL ESTRECHO DE HORMUZ", escribió Trump en Truth Social, en referencia a su ultimátum emitido el 26 de marzo.



"El tiempo se acaba: 48 horas antes de que todo el Infierno caiga sobre ellos", añadió el presidente, agregando: "¡Gloria a DIOS!".

08:18 Rusia evacúa a otros 198 trabajadores de la planta nuclear iraní de Bushehr 15:23 04/04/2026 15:23 04/04/2026 La corporación estatal rusa de energía nuclear Rosatom está llevando a cabo una nueva evacuación de personal ruso desde la planta nuclear de Bushehr, en el sur de Irán. Según reportes de medios estatales rusos, en esta fase se prevé la salida de unos 198 trabajadores, como parte de la "onda final" de evacuación ante la escalada del conflicto en Oriente Medio.

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​Esta nueva evacuación se produce después de que, en las semanas anteriores, Rosatom ya hubiera retirado a cientos de especialistas. Según datos recientes publicados por medios estatales, antes de esta oleada final quedaban entre 300 y 320 especialistas rusos en el sitio, de los cuales un pequeño grupo de "voluntarios" permanecerá en la planta para mantener la operatividad básica de los equipos y las instalaciones.

08:04 Israel emite una advertencia de evacuación a los residentes de la ciudad de Tiro, en el sur del Líbano 15:09 04/04/2026 15:09 04/04/2026 El Ejército israelí emitió el sábado una urgente advertencia de evacuación a los residentes de la ciudad costera de Tiro, en el sur del Líbano, antes de llevar a cabo ataques previstos contra objetivos de Hezbolá.



"Advertencia urgente a los residentes de la ciudad de Tiro… La actividad terrorista de Hezbolá obliga a las FDI a actuar contra ella con determinación", declaró en X el portavoz militar en árabe, el coronel Avichay Adraee.



"Para su seguridad, les pedimos que evacúen sus hogares de inmediato, según el área indicada en el mapa, y se trasladen al norte del río Zahrani", añadió, señalando que la zona incluía el campo de refugiados de Burj al-Shamali.

06:45 Un buque gasero con bandera india cruza el estrecho de Ormuz 12:55 04/04/2026 12:55 04/04/2026 Un petrolero con bandera india que transportaba gas licuado de petróleo (GLP) ha cruzado con seguridad el Estrecho de Ormuz, informó este sábado el Gobierno de India.



Nueva Delhi —el segundo mayor comprador de GLP del mundo— ha logrado asegurar el paso de varios buques con bandera india durante las últimas tres semanas.



Este sábado, el Ministerio de Transporte confirmó que el gasero Green Sanvi había atravesado el estrecho.



"El Green Sanvi ha cruzado con seguridad el Estrecho de Ormuz, transportando 46.650 toneladas de GLP y con 25 marinos a bordo", señaló un comunicado recogido por AFP, sin ofrecer más detalles sobre su destino final.

06:40 Un muerto en bombardeo de EEUU e Israel cerca de la planta nuclear iraní de Bushehr 12:47 04/04/2026 12:47 04/04/2026 Una persona murió este sábado en un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel en las inmediaciones de la central nuclear iraní de Bushehr, en el sur del país, un incidente que, según un medio del régimen, no provocó daños en las instalaciones.

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​"A raíz de los ataques criminales estadounidense-sionistas, este sábado por la mañana, hacia las 08H30, un proyectil impactó en una zona cercana a la central nuclear de Bushehr, en el suroeste", señaló la agencia oficial Irna.

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​Añadió que un miembro del personal de seguridad del complejo había muerto, aunque no se habían producido daños en las instalaciones de la central.

05:45 Irán ejecuta a dos miembros de un grupo opositor MEK 11:46 04/04/2026 11:46 04/04/2026 Irán ejecutó este sábado a dos hombres acusados de pertenecer a un grupo opositor prohibido por el régimen y de presuntamente llevar a cabo acciones destinadas a desestabilizar y derrocar al Gobierno, según informó el poder judicial.



Estas ejecuciones se suman a otras recientes aplicadas contra miembros del movimiento Muyahidines del Pueblo de Irán (MEK), después de que cuatro de sus integrantes fueran ejecutados a comienzos de la semana.

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​"Abolhasan Montazer y Vahid Baniamerian (...) fueron ahorcados tras un juicio y sus sentencias fueron confirmadas por la Corte Suprema", informó el sábado el sitio web Mizan Online, órgano del poder judicial.

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​El MEK, que inicialmente apoyó la revolución islámica de 1979 antes de romper con el régimen en la década de 1980, ha estado desde entonces en el exilio y es considerado una organización terrorista por Teherán.

05:35 Turquía afirma que un segundo barco de propiedad turca ha cruzado el Estrecho de Ormuz 11:38 04/04/2026 11:38 04/04/2026 Un segundo barco con bandera turca ha cruzado el Estrecho de Ormuz, devastado por la guerra, informó este sábado el ministro de Transporte de Turquía, Abdulkadir Uraloglu.



Uraloglu señaló que el 28 de febrero había 15 barcos pertenecientes a navieros turcos esperando para atravesar el estratégico estrecho. "Dos de esos 15 hicieron el cruce", dijo al canal privado CNN Türk. "Esto se explica por nuestras gestiones y también por el hecho de que estaban utilizando puertos iraníes o transportando mercancías que provenían de Irán o tenían como destino Irán".