Senadora colombiana María Fernanda Cabal: “Petro e Iván Cepeda buscarán robarse las elecciones presidenciales”

Publicado por Luis Francisco Orozco 26 de marzo, 2026

En el noticiero de Voz News, la periodista y directora ejecutiva Karina Yapor entrevistó a la senadora colombiana del partido Centro Democrático María Fernanda Cabal sobre la actual situación política que se vive en Colombia, con especial énfasis en la investigación que está llevando a cabo el Departamento de Justicia contra el presidente Gustavo Petro.

“El DOJ está investigando cómo se mueven los dineros de la empresa petrolera de Ecopetrol, ya salieron las denuncias por parte de la DEA y ya hay investigaciones que parecen mostrar que Petro también está metiendo la mano en ese dinero en cuentas del exterior. […] A los colombianos que residen aquí les pido que voten para salvar a su país, la votación del exterior es muy importante. Colombia se juega si sobrevive como un estado libre o si nos convertimos en un estado que esclaviza a sus ciudadanos. Petro e Iván Cepeda buscarán robarse las elecciones", dijo Cabal.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.