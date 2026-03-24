El Capitán de Corbeta retirado Jesús Romero: “EEUU ha neutralizado la capacidad de Irán de atacar buques de comercio”

Publicado por Luis Francisco Orozco 23 de marzo, 2026

En el noticiero de Voz News, la periodista y directora ejecutiva Karina Yapor entrevistó al Capitán de Corbeta retirado de la Marina de los Estados Unidos, Jesús Romero, sobre el anuncio del presidente Donald Trump de negociaciones con el régimen iraní, en lo que algunos analistas consideran que podría representar el principio del fin de la guerra.

“Los Estados Unidos han destruido y aniquilado todo lo que es la defensa en la costa del Golfo Pérsico hasta el Estrecho de Ormuz, dejando neutralizada la capacidad de Irán de poder atacar a buques de comercio. […] Si estos misiles de Irán pueden llevar a cabo una operación para destruir objetivos estratégicos y tácticos en Diego García, estamos todos en problemas. […] Estados Unidos no tiene la capacidad de controlar el Golfo Pérsico, es un cuerpo de agua en el cual puedes tener un tipo de control temporal pero no duradero”, dijo Romero.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.