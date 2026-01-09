Violencia política en Honduras: diputada del partido del presidente electo Asfura resulta herida tras un ataque con explosivos frente al Congreso

Publicado por Luis Francisco Orozco 8 de enero, 2026

La diputada hondureña del Partido Nacional, Gladis López, resultó herida este jueves por la tarde luego de la explosión de un artefacto que presuntos seguidores del Partido Libertad y Refundación (Libre) lanzaron en las inmediaciones del Congreso Nacional de Honduras, en medio de una rueda de prensa por parte de varios parlamentarios del partido de derechas. La congresista herida representa al departamento de La Paz y es una de las figuras más conocidas del Poder Legislativo en el país centroamericano.

Informes preliminares determinaron que el artefacto explosivo había sido arrojado intencionalmente al grupo de congresistas. Asimismo, el jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, informó que López sufrió diferentes lesiones de consideración tanto en la espalda como en la cabeza como producto de la explosión, y fue atendida de inmediato por equipos médicos que se encontraban en el Congreso Nacional. De igual forma, el partido señaló que rechazaba contundentemente el ataque y exigió que se realizara una investigación exhaustiva e imparcial para determinar todos los detalles relacionados con el hecho violento y evitar que este tipo de episodios vuelvan a repetirse en el futuro.

Las manifestaciones del partido de izquierdas Libre se congregaron alrededor del Congreso luego de un llamado por parte del presidente del Parlamento, Luis Redondo, quien pidió que se revisaran casi 20.000 juntas receptoras de votos tras calificar los resultados de las recientes elecciones presidenciales como “un golpe de Estado electoral”. Miembros del Partido Nacional acusaron directamente tanto a Redondo como al coordinador general de Libre, el expresidente socialista Manuel Zelaya, quien es el principal asesor y esposo de la presidenta saliente Xiomara Castro, sobre quien es más que conocidos sus vínculos con la extrema izquierda regional al haber defendido no solamente los regímenes de Venezuela o Nicaragua, sino también el de Cuba.