México: 11 muertos y 12 heridos en un tiroteo masivo durante un partido de fútbol
Según reporta el diario mexicano El Universal, un grupo de hombres armados irrumpió en el campo de juego y abrió fuego contra los asistentes.
Al menos 11 personas murieron y 12 resultaron heridas en un tiroteo ocurrido el domingo durante un partido de fútbol en la comunidad de Loma de Flores, en el estado de Guanajuato, en México, informaron autoridades locales y medios nacionales.
Según reporta el diario mexicano El Universal, un grupo de hombres armados irrumpió en el campo de fútbol y abrió fuego contra los asistentes. El alcalde de Salamanca, César Prieto Gallardo, indicó que diez de las víctimas murieron en el lugar y una undécima falleció mientras recibía atención médica en un hospital.
Entre los heridos, informó Infobae citando a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato, hay una mujer y un menor de edad, de los cuales seis permanecen bajo observación médica.
Milenio también reportó que los atacantes llegaron en al menos tres camionetas alrededor de las 17:30 hora local. Pese a la presencia de menores, los agresores dispararon sin control, mientras que algunos asistentes lograron huir y refugiarse. La Fiscalía aseguró en el lugar más de 100 casquillos percutidos de armas de alto poder, y la investigación sigue en curso.
Un fin de semana sangriento
Este incidente se suma a una serie de hechos violentos registrados durante el fin de semana en Salamanca. El sábado, varios incidentes dejaron cinco hombres muertos y un detenido en las comunidades de Cuatro de Altamira y Uruétaro. Posteriormente, alrededor de las 19:00, se abandonaron cuatro bolsas con restos humanos en la comunidad de San Antonio de Flores, según informó Milenio.
El alcalde Prieto Gallardo lamentó los hechos y solicitó apoyo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y a la gobernadora de Guanajuato, Libia García, para "restaurar la paz, la tranquilidad y la seguridad" en el municipio.
Guanajuato: uno de los estados más peligrosos del país
La violencia pandillera en Guanajuato está especialmente concentrada en las zonas sur y centro, y a menudo está vinculada con el robo de petróleo y gas natural de la petrolera estatal Pemex y otros proveedores, según la alerta estadounidense.
La semana pasada, se encontró un artefacto explosivo con mensajes amenazantes frente a una refinería de Pemex en Salamanca, que fue asegurado y destruido por un equipo militar especial.