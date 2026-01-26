México: 11 muertos y 12 heridos en un tiroteo masivo durante un partido de fútbol

Miembros de la Guardia Nacional en la escena de un tiroteo masivo que dejó 11 muertos en México AFP

Publicado por Diane Hernández 26 de enero, 2026

Al menos 11 personas murieron y 12 resultaron heridas en un tiroteo ocurrido el domingo durante un partido de fútbol en la comunidad de Loma de Flores, en el estado de Guanajuato, en México, informaron autoridades locales y medios nacionales.

Según reporta el diario mexicano El Universal, un grupo de hombres armados irrumpió en el campo de fútbol y abrió fuego contra los asistentes. El alcalde de Salamanca, César Prieto Gallardo, indicó que diez de las víctimas murieron en el lugar y una undécima falleció mientras recibía atención médica en un hospital.

Entre los heridos, informó Infobae citando a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato, hay una mujer y un menor de edad, de los cuales seis permanecen bajo observación médica.

Milenio también reportó que los atacantes llegaron en al menos tres camionetas alrededor de las 17:30 hora local. Pese a la presencia de menores, los agresores dispararon sin control, mientras que algunos asistentes lograron huir y refugiarse. La Fiscalía aseguró en el lugar más de 100 casquillos percutidos de armas de alto poder, y la investigación sigue en curso.

Un fin de semana sangriento

Este incidente se suma a una serie de hechos violentos registrados durante el fin de semana en Salamanca. El sábado, varios incidentes dejaron cinco hombres muertos y un detenido en las comunidades de Cuatro de Altamira y Uruétaro. Posteriormente, alrededor de las 19:00, se abandonaron cuatro bolsas con restos humanos en la comunidad de San Antonio de Flores, según informó Milenio.

El alcalde Prieto Gallardo lamentó los hechos y solicitó apoyo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y a la gobernadora de Guanajuato, Libia García, para "restaurar la paz, la tranquilidad y la seguridad" en el municipio.