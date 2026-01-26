Voz media US Voz.us
México: 11 muertos y 12 heridos en un tiroteo masivo durante un partido de fútbol

Miembros de la Guardia Nacional en la escena de un tiroteo masivo que dejó 11 muertos en México

Miembros de la Guardia Nacional en la escena de un tiroteo masivo que dejó 11 muertos en MéxicoAFP

Diane Hernández
Diane Hernández

Al menos 11 personas murieron y 12 resultaron heridas en un tiroteo ocurrido el domingo durante un partido de fútbol en la comunidad de Loma de Flores, en el estado de Guanajuato, en México, informaron autoridades locales y medios nacionales.

Según reporta el diario mexicano El Universal, un grupo de hombres armados irrumpió en el campo de fútbol y abrió fuego contra los asistentes. El alcalde de Salamanca, César Prieto Gallardo, indicó que diez de las víctimas murieron en el lugar y una undécima falleció mientras recibía atención médica en un hospital.

Entre los heridos, informó Infobae citando a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato, hay una mujer y un menor de edad, de los cuales seis permanecen bajo observación médica.

Milenio también reportó que los atacantes llegaron en al menos tres camionetas alrededor de las 17:30 hora local. Pese a la presencia de menores, los agresores dispararon sin control, mientras que algunos asistentes lograron huir y refugiarse. La Fiscalía aseguró en el lugar más de 100 casquillos percutidos de armas de alto poder, y la investigación sigue en curso.

Un fin de semana sangriento

Este incidente se suma a una serie de hechos violentos registrados durante el fin de semana en Salamanca. El sábado, varios incidentes dejaron cinco hombres muertos y un detenido en las comunidades de Cuatro de Altamira y Uruétaro. Posteriormente, alrededor de las 19:00, se abandonaron cuatro bolsas con restos humanos en la comunidad de San Antonio de Flores, según informó Milenio.

El alcalde Prieto Gallardo lamentó los hechos y solicitó apoyo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y a la gobernadora de Guanajuato, Libia García, para "restaurar la paz, la tranquilidad y la seguridad" en el municipio.

Guanajuato: uno de los estados más peligrosos del país

El estado de Guanajuato es considerado uno de los más peligrosos del país. El Departamento de Estado de EEUU mantiene una alerta de viaje de nivel 3, recomendando a los ciudadanos reconsiderar sus desplazamientos a la región debido al riesgo de violencia por parte de cárteles, pandillas y organizaciones criminales.

​La violencia pandillera en Guanajuato está especialmente concentrada en las zonas sur y centro, y a menudo está vinculada con el robo de petróleo y gas natural de la petrolera estatal Pemex y otros proveedores, según la alerta estadounidense. 

La semana pasada, se encontró un artefacto explosivo con mensajes amenazantes frente a una refinería de Pemex en Salamanca, que fue asegurado y destruido por un equipo militar especial.

