La UE autoriza a Ucrania a destinar 60.000 millones de euros al gasto militar

Publicado por Carlos Dominguez 14 de enero, 2026

(AFP) La presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció el miércoles que Ucrania podrá destinar 60.000 millones de los 90.000 millones de euros concedidos por la Unión Europea a fortalecer su capacidad militar durante 2026 y 2027.

También señaló que, dentro de este paquete aprobado en diciembre, se priorizará a los países europeos a la hora de proveer el armamento que Ucrania necesite en ese periodo. "Con 60.000 millones de euros de ayuda militar, Ucrania puede resistir frente a Rusia y, al mismo tiempo, integrarse más estrechamente en la base industrial de defensa europea", aseguró la funcionaria.

Si las industrias europeas no están en condiciones de responder a una demanda específica de Ucrania, será posible, "en determinadas ocasiones", adquirir ese armamento fuera de Europa, prosiguió Von der Leyen.

Explicó que estas sumas deben tener "un retorno de la inversión creando empleo y desarrollando la investigación y el desarrollo que necesitamos. Para nosotros, se trata de mucho dinero. Son miles y miles de millones que se invierten".

Los 30.000 millones restantes de los 90.000 millones del préstamo europeo serán utilizados por Kiev para sus necesidades presupuestarias, bajo condiciones de reformas vinculadas al refuerzo del Estado de Derecho o a la lucha contra la corrupción, precisó la Comisión Europea.

En diciembre, los líderes de la Unión Europea acordaron otorgar a Ucrania un préstamo de 90.000 millones de euros destinado a cubrir tanto su presupuesto como las necesidades de sus fuerzas armadas durante este año y el siguiente.

Según Ursula von der Leyen, los primeros pagos están previstos para comenzar en abril.