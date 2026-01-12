Donald Trump conversó con Claudia Sheinbaum sobre seguridad, tráfico de drogas y comercio

Desde México no aclararon por qué no dejaron aterrizar el avión Charly Triballeau, Rodrigo Oropeza/AFP.

El presidente Donald Trump tuvo una llamada con la presidente de México, Claudia Sheinbaum. Conversaron sobre temas como la lucha contra las drogas y el comercio.

La llamada ocurrió luego de que Trump amagara el jueves con "atacar por tierra" a los cárteles de la droga.

"Hablamos de distintos temas, incluyendo la seguridad con respeto a nuestras soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones", dijo la presidente de México este lunes en la red social X.

"La colaboración y la cooperación en un marco de respeto mutuo siempre dan resultados", añadió.

El viernes, Sheinbaum dijo que su Gobierno buscaría más coordinación con Washington tras las recientes amenazas de Trump.

El presidente estadounidense advirtió el jueves pasado que se avecinaban ataques terrestres contra los cárteles de la droga tras las operaciones marítimas de los últimos meses en el Pacífico y el mar Caribe, sin aclarar dónde ocurrirían ni dar más detalles.