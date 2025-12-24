María Corina Machado alerta sobre amenazas de ejecuciones extrajudiciales contra presos políticos en Venezuela

Publicado por Virginia Martínez 24 de diciembre, 2025

María Corina Machado emitió este miércoles, horas antes de la Nochebuena, una alerta internacional por lo que describió como amenazas “directas y sistemáticas de ejecución extrajudicial” contra presos políticos recluidos en la cárcel de El Rodeo, un centro penitenciario controlado por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) del régimen de Nicolás Maduro. La dirigente opositora advirtió que la situación representa un riesgo inmediato para la vida de los detenidos.

Según denunció Machado, las intimidaciones provienen directamente de funcionarios de la DGCIM y están dirigidas contra personas que se encuentran totalmente indefensas. Afirmó que este patrón de amenazas constituye crímenes de lesa humanidad y graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario. El Rodeo ha sido señalado en informes de las Naciones Unidas por la práctica de torturas y tratos inhumanos contra los presos bajo su custodia.

El Rodeo y la retención de extranjeros

En este centro de detención permanece la mayoría de los extranjeros encarcelados por el chavismo, convertidos en rehenes del régimen. Entre ellos se encuentran siete ciudadanos españoles. El penal es conocido entre los propios reclusos como “las Naciones Unidas”, en referencia a la diversidad de países de origen de los presos.

Continúan allí los turistas vascos Andrés Martínez Adasme y José María Basoa, acusados falsamente de ser agentes españoles enviados a Venezuela con la misión de asesinar a Nicolás Maduro. También sigue detenido Miguel Moreno Dapena, un joven canario tripulante del buque cazatesoros N35, capturado en junio en aguas del Esequibo, territorio en disputa entre Venezuela y Guyana.

Familias y detenciones prolongadas

Familiares de estos tres ciudadanos españoles fueron recibidos el martes por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en el primer encuentro oficial tras 16 y seis meses de reclusión, respectivamente.

En El Rodeo también se encuentran encarcelados el valenciano Ernesto Gorbe Cardona y el empresario hispanovenezolano Uaiparú Guerere, quien acaba de cumplir 70 años. Guerere residía en Barcelona y regresó a Venezuela en 2023 para vender sus empresas. Según lo denunciado, la intención inicial de sus captores fue la extorsión económica.

Además, permanecen detenidos Alejandro González, gerente aeronáutico de la petrolera estadounidense Chevron, y el estudiante Fernando Noya, cuñado de Antonio Sequea, capitán involucrado en la liberación de Leopoldo López durante los hechos de 2019. Sequea figura entre los presos más amenazados dentro del penal.