Venezuela reautoriza vuelos de deportación de inmigrantes desde EEUU

Publicado por Víctor Mendoza 2 de diciembre, 2025

El ministerio del Transporte de Venezuela informó de que reautorizó los vuelos de Estados Unidos para deportar inmigrantes. La decisión se conoce días después de haberlos suspendido por la advertencia del presidente Donald Trump del "cierre total" del espacio aéreo venezolano.

"Por instrucciones de Nicolás Maduro, se autoriza el ingreso a nuestro espacio aéreo de las aeronaves operadas por la empresa EASTERN AIRLINES LLC, en la ruta Phoenix, Arizona- Maiquetía)", explicó el ministerio en un breve comunicado.

El régimen detalló que Caracas permitirá el ingreso de dos vuelos de la empresa estadounidense Eastern Airlines los días miércoles y viernes.

La llegada de aviones estadounidenses con indocumentados venezolanos se mantuvo regularmente pese a la tensión entre ambos países por el despliegue militar estadounidense en el Caribe.

Trump asegura que se trata de una operación para combatir el narcotráfico.

Entre tanto, unos 75 vuelos con deportados se realizaron este año, con al menos 13.956 venezolanos deportados desde Estados Unidos, según la dictadura venezolana.