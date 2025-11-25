Israel advierte que el régimen de Maduro es el “nexo” de Hezbolá y Hamás en Sudamérica

Publicado por Sabrina Martin 24 de noviembre, 2025

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, advirtió este lunes que el régimen de Nicolás Maduro se ha convertido en un punto clave para la expansión de redes vinculadas a grupos islamistas como Hezbolá, Hamás y los rebeldes hutíes de Yemen. La declaración, realizada durante un discurso ante el Congreso de Paraguay, subraya la preocupación creciente sobre la presencia de actores extremistas en Sudamérica.

Saar afirmó que organizaciones criminales de la región están formando alianzas de narcoterrorismo con movimientos del Medio Oriente y situó a Venezuela como el “nexo” central de estas conexiones. Según el canciller, la crisis humanitaria generada por la gestión de Maduro y su respaldo público al llamado “eje de la resistencia” han creado un entorno favorable para operaciones de Hezbolá y otras estructuras respaldadas por Irán.

Expansión del fenómeno y advertencias regionales

Durante su intervención, Saar identificó a Líbano, Gaza y Yemen como “Estados terroristas”, señalando que grupos armados integrados en sus estructuras estatales operan más allá de sus fronteras y mantienen redes de cooperación en otros continentes, incluida América Latina.

Las advertencias llegan en un momento en que varios gobiernos de la región han intensificado el monitoreo sobre actividades irregulares vinculadas a organizaciones del Medio Oriente, especialmente ante el riesgo de corredores utilizados para financiar, mover o apoyar a grupos extremistas.