Un terremoto de magnitud 5,8 impacta cerca de la costa de Cuba

Vendedores callejeros en el Malecón en la Habana durante un apagón AP / Cordon Press

Publicado por Israel Duro 17 de marzo, 2026

Un terremoto de magnitud 5,8 impactó la madrugada del martes cerca de la costa de Cuba, sin que inicialmente se reporten daños, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El sismo tuvo su epicentro 49 kilómetros sur-suroeste del puerto cubano de Punta de Maisí, con una profundidad de 11,6 kilómetros, según el USGS. El organismo puso el riesgo de muertes o pérdidas económicas por el terremoto en categoría verde, lo que significa "baja probablidad de víctimas o daños".

Indicó que las localidades de Imías y San Antonio del Sur podrían haber sentido movimientos leves.

Comienza a restablecerse el servicio eléctrico

Cuba comenzó a restablecer el servicio eléctrico tras un apagón total el lunes, en momentos que La Administración Trump impone un bloqueo petrolero contra la isla de gobierno comunista mientras negocia el fin del Castrismo.

El país registró el 6 de marzo un terremoto de magnitud 5 cerca de su costa, según el USGS.