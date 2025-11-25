EL excomandante de inteligencia naval Jesús Romero: lo único que puede negociar el régimen es “cómo se estarían entregando” a las autoridades de EEUU

Publicado por Luis Francisco Orozco 24 de noviembre, 2025

En el noticiero de Voz News, la presentadora y directora ejecutiva de Voz News, Karina Yapor, entrevistó al excomandante de inteligencia naval de los Estados Unidos, Jesús Romero, sobre la decisión de la Administración del presidente Donald Trump de incluir al Cártel de los Soles en la lista de organizaciones terroristas, en un nuevo episodio de su arremetida contra la dictadura socialista de Nicolás Maduro, a quien considera el líder de este grupo narcotraficante.

“Supongo que sí pudiera haber algún tipo de negociación [entre Trump y Maduro] pero creo que el contenido sería bajo la plataforma de como ellos se estarían entregando, porque de ninguna manera estos individuos pueden negociar si van a salir del país. Simplemente ahora lo que queda es afrontar sus casos judicializados en Estados Unidos por narcotráfico y terrorismo. […] Mientras Nicolás Maduro bailaba, había aviones B-52 llevando a cabo vuelos nocturnos por las costas de Venezuela. También vimos las actividades de buques destructores. y anfibios llevando operaciones cerca del Golfo de Paria en ensayos y practicas por si el presidente de Estados Unidos llama a una acción militar”, dijo Romero.

