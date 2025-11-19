Voz News: el exsubsecretario de Defensa para el hemisferio occidental dijo que “El Estado mexicano no puede permitir que los narcotraficantes controlen el poder”

Publicado por Luis Francisco Orozco 18 de noviembre, 2025

La presentadora y directora ejecutiva de Voz News, Karina Yapor, entrevistó en el noticiero al exsubsecretario de Defensa para el hemisferio occidental, Sergio de la Peña, sobre las recientes declaraciones emitidas por el presidente Donald Trump en las que aseguró que no descartaba materializar determinadas acciones contra México, en el marco del operativo antinarcóticos que su administración desplegó el pasado mes de septiembre tanto en el Pacífico como en el Caribe.

“Trump ha sido muy claro, cuando la gente trata de entender que es lo que quiere hacer, nada más escuchen lo que dice: ‘Quiero parar el flujo de drogas, quiero que regrese gente que entró ilegalmente a Estados Unidos’. Esas son las visiones especificadas que el he dicho, las implicadas son que quiere reestablecer la disuasión. […] El estado mexicano no puede permitir que los narcotraficantes controlen el poder, y cuando uno ve los enlaces que existen entre políticos y cárteles, eso está mal”, dijo de la Peña.

