Publicado por Carlos Dominguez 11 de noviembre, 2025

El puente Hongqi, también conocido como Puente Rojo, en la provincia de Sichuan, en China, se derrumbó parcialmente este lunes, como consecuencia de un deslizamiento de tierra masivo.

La infraestructura, que fue inaugurada hace solo unos meses, forma parte de la autopista nacional G317 que conecta el interior de China con el Tíbet.

De acuerdo a las autoridades, las grietas en la ladera montañosa cercana, posiblemente agravadas por la acumulación de agua del embalse de la Estación Hidroeléctrica de Shuangjiangkou, provocaron el derrumbe de unos 130 metros del puente y 260 metros de carretera adyacente.

El incidente, captado en un vídeo que ya circula viralmente en redes, no dejó víctimas mortales, pero ha encendido alarmas sobre la calidad y seguridad de las infraestructuras construidas en China.

El lunes, inspectores locales detectaron deformaciones en la ladera y grietas en las carreteras cercanas, lo que llevó a cerrar el puente preventivamente a todo el tráfico. Sin embargo, el martes por la tarde empeoraron las condiciones en la ladera de la montaña, lo que desencadenó los desprendimientos de tierra que provocaron el derrumbamiento.

La sección colapsada cayó al río Dadu, generando nubes de polvo masivas. No hay estimación clara de costos, pero el puente es una obra clave en una zona montañosa propensa a riesgos geológicos.