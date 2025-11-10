Irán califica de "absurdo" que se le acuse de querer intentar asesinar a la embajadora israelí en México

Publicado por Alejandro Baños 10 de noviembre, 2025

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán definió como "absurdas" las acusaciones vertidas por EEUU e Israel de querer asesinar a Einat Kranz Neiger, embajadora israelí en México, hace unos meses.

"Consideramos esta acusación muy ridícula y absurda", dijo Esmail Baqai, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, en declaraciones recogidas por AFP.

Baqai añadió que esta acusación es parte de una supuesta estrategia de Washington DC para "destruir las relaciones amistosas de Irán con otros países".

Tras la acusación de Washington el viernes sobre el intento de asesinato, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel agradeció a las autoridades mexicanas "por desbaratar una red terrorista dirigida por Irán".

Posteriormente, la Embajada de Irán en México definió las acusaciones como "una gran mentira".

Un funcionario estadounidense señaló que la Fuerza Quds, unidad de élite del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, inició el complot a finales de 2024 y que este fue frustrado a principios de este año.

El presunto complot implicaba reclutar operativos a través de la embajada de Irán en Venezuela, país que mantiene una alianza táctica con Teherán.