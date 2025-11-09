Un tiroteo en una cárcel de Ecuador deja al menos cuatro muertos y decenas de heridos

Publicado por Víctor Mendoza 9 de noviembre, 2025

Al menos cuatro personas murieron y otras 34 resultaron heridas el domingo en un enfrentamiento con armas de fuego y explosivos en una cárcel del suroeste de Ecuador donde en los últimos meses son habituales las reyertas. La información fue confirmada por la autoridad penitenciaria.

Las cárceles ecuatorianas se convirtieron en centros de operación de bandas del narcotráfico, que en su intento por controlar este lucrativo negocio han protagonizado enfrentamientos en los que, desde 2021, han muerto cerca de 500 reclusos.

Cerca de las 03H00 (locales) del domingo, vecinos de la ciudad de Machala, en la provincia de El Oro, grabaron desde los exteriores los sonidos de disparos, explosiones y gritos de auxilio que salían desde el interior del centro de reclusión.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) informó el domingo en un comunicado que cuatro personas murieron debido a los enfrentamientos, sin precisar si todos eran reclusos.

En la mañana, el servicio había anunciado que 44 personas habían resultado heridas, pero más tarde corrigió la cifra a la baja e informó que el saldo es de 33 internos y un policía heridos.

Equipos de élite de la policía ingresaron "inmediatamente" al penal, capturaron a siete personas que serán judicializadas y retomaron el control tras el amotinamiento, agregó el SNAI.