Brasil: un tornado deja al menos cinco muertos y más de 430 heridos en Paraná

Publicado por Carlos Dominguez 8 de noviembre, 2025

(AFP) Al menos cinco personas murieron y 432 resultaron heridas a causa de un tornado que arrasó una ciudad del sur de Brasil. Las autoridades locales informaron el sábado que el fenómeno meteorológico dejó un rastro de destrucción sin precedentes en la región.

Los fuertes vientos hicieron volcar autos y derrumbaron viviendas enteras en Rio Bonito do Iguaçu, una localidad de 14.000 habitantes ubicada en el estado de Paraná, a unas 250 millas de la capital, Curitiba.

Los bomberos de Paraná y los servicios de salud de varios municipios cercanos atendieron hasta el momento 432 personas afectadas, dijo el gobierno estatal en un comunicado.

De ese total, nueve presentan heridas graves y algunos debieron pasar por cirugía. Además, dos personas siguen desaparecidas, aunque las brigadas de rescate continúan recibiendo información de familiares, lo que podría hacer que ese número aumente en las próximas horas, indicó el Gobierno local.

Perímetro urbano

La Defensa Civil estima que cerca del 80% de la ciudad quedó destruida. "Es un escenario de guerra", declaró al portal G1 el coronel Fernando Schunig, director de Defensa Civil de Paraná.

"La posibilidad de que haya más víctimas es grande. Infelizmente, ese tornado golpeó el perímetro urbano de la ciudad y cuando esos eventos ocurren en la parte urbana, realmente el daño es muy grande, es muy letal", advirtió el funcionario.

El gobernador de Paraná, Carlos Ratinho Junior, dijo en X que "las fuerzas de seguridad están en alerta, movilizadas y monitoreando las ciudades afectadas por las fuertes tormentas".

Residentes relataron a medios locales que el tornado llegó acompañado de temporal, viento fuerte y granizo.

Ayuda humanitaria

Las autoridades levantaron un refugio en Laranjeiras do Sul, ciudad a menos de 12 millas de distancia.

"Bajo la orientación del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, estamos trabajando en los planes de ayuda humanitaria, el envío de equipos y el apoyo a las acciones de reconstrucción", anunció en X el ministro de Integración y Desarrollo Regional, Waldez Góes.

El Instituto Nacional de Meteorología mantiene para el fin de semana una alerta de "peligro por tempestades" en todo Paraná, así como en los estados sureños de Santa Catarina y Rio Grande do Sul, fronterizos con Argentina y Uruguay.