La periodista Idania Chirinos en Voz News: “Maduro puede tener intención de negociar, lo que no veo viable es que Diosdado Cabello esté dispuesto”

Publicado por Víctor Mendoza 7 de noviembre, 2025

En el noticiero de Voz News, la presentadora y directora ejecutiva Karina Yapor entrevistó a la periodista Idania Chirinos sobre la posible intención del dictador venezolano Nicolás Maduro por dejar el poder, ante la presión ejercida por la Administración del presidente Donald Trump en el marco de su operativo antinarcóticos.

“Por primera vez, creo que muchos estamos disfrutando de que el que no duerme es Maduro y no el resto de los venezolanos. […] Maduro y el régimen tienen una conducta desesperada, te lo dice el acoso a la disidencia organizacional, que es la que ha quedado en Venezuela. […] Maduro puede tener intención de negociar, lo que no veo viable es que su entorno, Diosdado Cabello, por ejemplo, esté dispuesto a negociar o permita que Maduro negocie”, dijo Chirinos.

Puedes disfrutar de la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.