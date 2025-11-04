Publicado por Víctor Mendoza 4 de noviembre, 2025

El Ministerio de Salud de Afganistán actualizó la cifra de víctimas del terremoto magnitud 6,3 que sacudió el norte del país: al menos 27 muertos y 956 heridos. El saldo anterior era de 20 fallecidos y 530 heridos.

El portavoz del ministerio a cargo del nuevo balance anunció también el fin de las operaciones de rescate. También detalló que la mayoría de las víctimas se encontraban en las provincias de Balkh y Samangan, las más afectadas.

El Ministerio de Información y Cultura afgano sostuvo que, según informes preliminares, "varios sitios históricos y culturales" habían sufrido "daños parciales". Entre ellos se encuentra la Mezquita Azul, del siglo XV, de acuerdo con el testimonio de autoridades locales. El famoso templo es un emblema del país y uno de los más venerados en la religión islámica.

"Todas las casas quedaron destruidas y hubo heridos", declaró a AFP Ahmad Khan, residente de la aldea de Tashqurghan, en el distrito de Kholm, mientras la gente buscaba entre los escombros horas después del terremoto. "Pedimos al Gobierno que nos ayude con la reconstrucción", agregó.

El sismo ocurrió en la madrugada del lunes con epicentro en Kholm, en la provincia de Samangan, y tuvo una profundidad de 28 kilómetros, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Las réplicas llegaron hasta la capital, Kabul, y varias provincias sufrieron cortes de luz.