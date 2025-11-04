Afganistán: al menos 27 muertos y casi 1.000 heridos por el terremoto de magnitud 6,3
El sismo sacudió el norte del país, dañando sitios históricos, destruyendo edificios y cortando suministros eléctricos en las provincias de Balkh y Samangan.
El Ministerio de Salud de Afganistán actualizó la cifra de víctimas del terremoto magnitud 6,3 que sacudió el norte del país: al menos 27 muertos y 956 heridos. El saldo anterior era de 20 fallecidos y 530 heridos.
El portavoz del ministerio a cargo del nuevo balance anunció también el fin de las operaciones de rescate. También detalló que la mayoría de las víctimas se encontraban en las provincias de Balkh y Samangan, las más afectadas.
El Ministerio de Información y Cultura afgano sostuvo que, según informes preliminares, "varios sitios históricos y culturales" habían sufrido "daños parciales". Entre ellos se encuentra la Mezquita Azul, del siglo XV, de acuerdo con el testimonio de autoridades locales. El famoso templo es un emblema del país y uno de los más venerados en la religión islámica.
"Todas las casas quedaron destruidas y hubo heridos", declaró a AFP Ahmad Khan, residente de la aldea de Tashqurghan, en el distrito de Kholm, mientras la gente buscaba entre los escombros horas después del terremoto. "Pedimos al Gobierno que nos ayude con la reconstrucción", agregó.
El sismo ocurrió en la madrugada del lunes con epicentro en Kholm, en la provincia de Samangan, y tuvo una profundidad de 28 kilómetros, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Las réplicas llegaron hasta la capital, Kabul, y varias provincias sufrieron cortes de luz.
Afganistán, víctima frecuente de terremotos
Fue el sismo más letal de la historia reciente de Afganistán.
El país es golpeado con frecuencia por terremotos, especialmente en la cordillera del Hindu Kush, situada cerca de la unión de las placas tectónicas euroasiática e india.
Afganistán ha enfrentado varios terremotos desde que los talibanes retomaron el poder en 2021, incluido el ocurrido en la región de Herat, fronteriza con Irán, en 2023, que dejó más de 1.500 muertos y destruyó más de 63.000 viviendas.
Y desde 1900, el noreste de Afganistán ha registrado 12 terremotos con magnitudes superiores a 7, según Brian Baptie, sismólogo del British Geological Survey.