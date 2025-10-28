Al menos catorce muertos en otro ataque de EEUU contra cuatro presuntas narcolanchas
Con esta acción se eleva a al menos 57 los muertos en la campaña antinarcóticos de Washington en alta mar.
Fuerzas estadounidenses mataron a 14 personas en ataques contra cuatro presuntas narcolanchas en el océano Pacífico. La información fue confirmada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth.
Con esta acción, recordó AFP, se eleva a al menos 57 los muertos en la campaña antinarcóticos de Washington en alta mar.
"Un total de 14 narcoterroristas fueron eliminados (...) con un sobreviviente. Todos los ataques se llevaron a cabo en aguas internacionales sin que las fuerzas estadounidenses sufrieran daños", dijo Hegseth en una publicación en X sobre los ataques realizados el día anterior.
Yesterday, at the direction of President Trump, the Department of War carried out three lethal kinetic strikes on four vessels operated by Designated Terrorist Organizations (DTO) trafficking narcotics in the Eastern Pacific.— Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 28, 2025
The four vessels were known by our intelligence… pic.twitter.com/UhoFlZ3jPG
"Nuestros servicios de inteligencia conocían las cuatro embarcaciones, que transitaban por rutas conocidas del narcotráfico y transportaban narcóticos", añadió.
La publicación del jefe del Pentágono incluye un video de los ataques, el primero de los cuales tuvo como objetivo dos embarcaciones que parecían estar amarradas juntas, y los otros dos, embarcaciones que navegaban a toda velocidad en mar abierto.