Al menos catorce muertos en otro ataque de EEUU contra cuatro presuntas narcolanchas

Con esta acción se eleva a al menos 57 los muertos en la campaña antinarcóticos de Washington en alta mar.

Las embarcaciones

Captura de pantalla YouTube Forbes Breaking News.

Víctor Mendoza
Víctor Mendoza

Fuerzas estadounidenses mataron a 14 personas en ataques contra cuatro presuntas narcolanchas en el océano Pacífico. La información fue confirmada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth. 

Con esta acción, recordó AFP, se eleva a al menos 57 los muertos en la campaña antinarcóticos de Washington en alta mar.

"Un total de 14 narcoterroristas fueron eliminados (...) con un sobreviviente. Todos los ataques se llevaron a cabo en aguas internacionales sin que las fuerzas estadounidenses sufrieran daños", dijo Hegseth en una publicación en X sobre los ataques realizados el día anterior.

"Nuestros servicios de inteligencia conocían las cuatro embarcaciones, que transitaban por rutas conocidas del narcotráfico y transportaban narcóticos", añadió.

La publicación del jefe del Pentágono incluye un video de los ataques, el primero de los cuales tuvo como objetivo dos embarcaciones que parecían estar amarradas juntas, y los otros dos, embarcaciones que navegaban a toda velocidad en mar abierto.

Un sobreviviente

Hegseth afirmó que el Comando Sur de Estados Unidos inició inmediatamente la búsqueda del único sobreviviente de los ataques, y que las autoridades mexicanas "aceptaron el caso y asumieron la responsabilidad de coordinar el rescate".

