Al menos catorce muertos en otro ataque de EEUU contra cuatro presuntas narcolanchas

Publicado por Víctor Mendoza 28 de octubre, 2025

Fuerzas estadounidenses mataron a 14 personas en ataques contra cuatro presuntas narcolanchas en el océano Pacífico. La información fue confirmada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Con esta acción, recordó AFP, se eleva a al menos 57 los muertos en la campaña antinarcóticos de Washington en alta mar.

"Un total de 14 narcoterroristas fueron eliminados (...) con un sobreviviente. Todos los ataques se llevaron a cabo en aguas internacionales sin que las fuerzas estadounidenses sufrieran daños", dijo Hegseth en una publicación en X sobre los ataques realizados el día anterior.

"Nuestros servicios de inteligencia conocían las cuatro embarcaciones, que transitaban por rutas conocidas del narcotráfico y transportaban narcóticos", añadió.

La publicación del jefe del Pentágono incluye un video de los ataques, el primero de los cuales tuvo como objetivo dos embarcaciones que parecían estar amarradas juntas, y los otros dos, embarcaciones que navegaban a toda velocidad en mar abierto.