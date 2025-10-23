El Comité General del PCCh asciende al principal rival de Xi Jinping a vicepresidente de la Comisión Militar Central

Publicado por Williams Perdomo 23 de octubre, 2025

El Comité Central del gobernante Partido Comunista de China (PCCh) reemplazó a 11 miembros en una reunión clave. Se trata del mayor cambio en la estructura desde el año 2017 y se conoce en un momento en el que hay una purga militar por corrupción.

La información fue confirmada por el periódico estatal Xinhua que detalló que el veterano general chino Zhang Shengmin, de 67 años, fue ascendido a segundo vicepresidente de la Comisión Militar Central.

"La sesión plenaria decidió agregar a Zhang Shengmin como Vicepresidente de la Comisión Militar Central del Partido Comunista de China (...) De conformidad con las disposiciones de los Estatutos del Partido, la sesión plenaria decidió agregar a los miembros suplentes del Comité Central Yu Huiwen, Ma Hancheng, Wang Jian, Wang Xi, Wang Yonghong, Wang Tingkai, Wang Xinwei, Wei Tao, Deng Yiwu, Deng Xiuming y Lu Hong como miembros del Comité Central", dijo el comunicado del Partido Comunista reseñado por el medio de comunicación.

Zhang Shengmin sustituye He Weidong Zhang, quien actualmente ocupa un cargo en la Comisión Militar Central (CMC), asumió el puesto en sustitución de He Weidong, ex vicepresidente de segundo nivel, quien fue expulsado del Partido Comunista la semana pasada por acusaciones de corrupción, junto con otros ocho generales del Ejército Popular de Liberación.

La información se publica el último día de la importante reunión a puertas cerradas del organismo de más de 300 miembros en Beijing, conocida como el Cuarto Pleno:

"Los participantes de la sesión analizaron la situación actual y las tareas que enfrenta China. Se destacó que el país debe mantener su firme compromiso de alcanzar los objetivos de desarrollo económico y social de este año", explicó Xinhua.

De igual manera, el periódico explicó que en la sesión también se hizo un llamado a todo el Partido, a todo el ejército y a los ciudadanos chinos para que se "unan" "en torno al Comité Central del Partido con Xi como su núcleo, trabajar arduamente juntos hacia el objetivo de realizar básicamente la modernización socialista y continuar abriendo nuevos caminos en el camino para construir un gran país y avanzar en el rejuvenecimiento nacional en todos los frentes a través de la modernización china"