Portugal: un turista estadounidense muere apuñalado cerca de Lisboa

Publicado por Carlos Dominguez 15 de octubre, 2025

Un turista estadounidense murió este miércoles tras ser apuñalado, mientras otro fue gravemente herido en un ataque ocurrido en Cascais, una ciudad costera ubicada al oeste de Lisboa, según informó la policía de portuguesa.

"Uno de los turistas murió in situ y el otro sufrió heridas profundas en el rostro y el brazo", indicó a AFP un portavoz de la Policía de Seguridad Pública (PSP), quien describió el ataque como un "intento de robo".

Los servicios médicos de rescate del INEM que acudieron al lugar intentaron reanimar a la víctima, pero según los informes "las heridas de arma blanca eran profundas y en zonas vitales". Por otra parte, la víctima herida fue trasladada a un hospital en Lisboa, informaron los medios locales.

Los tres sospechosos del ataque huyeron en un vehículo y aún no han sido localizados. "Difundimos a todo el dispositivo de la PSP la información necesaria para localizar a los sospechosos", precisó la policía.

El caso ha sido remitido a la Fiscalía y a la policía judicial.

NOTICIA EN DESARROLLO