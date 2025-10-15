La justicia australiana avala la decisión del Gobierno de negar la entrada a Candace Owens

Publicado por Luis Francisco Orozco 15 de octubre, 2025

El Tribunal Superior de Australia respaldó este martes de forma unánime la decisión del Gobierno australiano tomada en 2024 de negarle una visa de entrada al país a la comentarista política Candace Owens. El pleno del tribunal dictaminó que la negativa del ministro del Interior, Tony Burke, no representaba ningún tipo de violación a la libertad implícita de comunicación política, la cual está establecida en la Constitución australiana. Burke había rechazado en octubre del año pasado la solicitud de visa de Owens poco antes de una gira nacional de conferencias, argumentando que la comentarista de derechas contaba con la capacidad de “incitar a la discordia”.

En dicho momento, el ministro del Interior explicó que Owens, quien es considerada una de las figuras conservadoras más importantes e influyentes en Estados Unidos, no había superado la “prueba de carácter” que se requiere para poder obtener la visa para ingresar a Australia, de acuerdo con su Ley de Migración. En su momento, varias personalidades del Gobierno australiano aplaudieron la decisión al argumentar que Owens ha promovido teorías conspirativas e incluso retórica antisemita.

“El interés nacional de Australia está mejor servido cuando Owens está en otro lugar”

En octubre del año pasado, Burke había declarado: “Desde minimizar el impacto del Holocausto con comentarios sobre [el notorio médico nazi Josef] Mengele hasta afirmar que los musulmanes iniciaron la esclavitud, Candace Owens tiene la capacidad de incitar la discordia en casi todas las direcciones. El interés nacional de Australia está mejor servido cuando Candace Owens está en otro lugar.”

En un comunicado, el tribunal australiano confirmó que “el ministro concluyó que existía un riesgo de que las opiniones controvertidas de [Owens] provocaran un aumento de la hostilidad y de acciones violentas o radicales.” Ante el tribunal, la comentarista política de derechas buscó que se declarara inválida una sección de la Ley de Migración del país oceánico, e incluso que se determinara que Burke había malinterpretado la ley al negarle la visa para entrar al país. A pesar de esto, según el resumen del fallo judicial, los jueces “concluyeron de manera unánime que, al leer la decisión del ministro de manera justa y en su totalidad, este no interpretó erróneamente [la ley] al decidir negar la visa”.