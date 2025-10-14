El excomandante de inteligencia naval de EEUU, Jesús Romero, aseguró que Maduro ya no tiene posibilidades de “llegar a cualquier tipo de negociación” con Trump

Publicado por Luis Francisco Orozco 13 de octubre, 2025

La periodista Verónica Silveri entrevistó en el noticiero de Voz News al excomandante de inteligencia naval de los Estados Unidos, Jesús Romero, sobre la posible escalada del operativo militar desplegado en el Caribe por el presidente Donald Trump contra el dictador venezolano Nicolás Maduro, quien según varios medios se habría negado a negociar su salida del poder al sentirse seguro de que el mandatario estadounidense no ejecutará un ataque directo contra su régimen.

“Desafortunadamente para el Cártel de los Soles, para el liderazgo de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Padrino López, aquí se ha acabado la posibilidad de llegar a cualquier tipo de negociación. […] Ahora más que nunca el presidente Trump tiene el panorama despejado para trabajar directamente con los líderes del Comando Sur, los líderes del Departamento de Guerra, para así tomar decisiones más contundentes para lo que está sucediendo en el Caribe”, comentó Romero.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.