Von der Leyen clama por la unidad europea ante dos nuevas mociones de censura

Publicado por Agustina Blanco 6 de octubre, 2025

La presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, defendió este lunes su gestión ante el Parlamento Europeo y llamó a la unidad de las fuerzas proeuropeas para contrarrestar intentos de desestabilización, en respuesta a dos mociones de censura impulsadas por la izquierda y la derecha.

Estas iniciativas, que representan la segunda y tercera que afronta en apenas tres meses, se votarán el próximo jueves a mediodía, aunque tienen escasas probabilidades de prosperar, al requerir el apoyo de dos tercios de los votos emitidos.

En su intervención ante el pleno, acompañada por una amplia mayoría de su equipo de comisarios, Von der Leyen enfatizó que la unidad no implica acuerdo en todos los detalles, sino un enfoque compartido en el panorama general.

"El objetivo de esa unidad no es necesariamente que estemos de acuerdo en cada detalle: la tensión y el debate es una parte inherente e importante de hacer políticas. El objetivo es sobre el panorama más amplio, sobre unirnos en torno a lo que tenemos en común para cumplir con los europeos en este mundo peligroso", declaró, según reseña EFE.

Y dirigiéndose a los diputados indecisos, prometió que su equipo estará disponible para debatir las críticas planteadas y otras cuestiones pendientes. "Sé que hay una preocupación genuina y legítima. Quiero renovar mi compromiso de que mis comisarios dialogarán con ustedes en el formato que sea necesario para tratar de encontrar respuestas juntos. Es una responsabilidad común y (...) sé que esta casa está preparada para asumirla", apuntó.

Las mociones

Las mociones fueron presentadas por los eurodiputados franceses: Jordan Bardella, presidente de la Agrupación Nacional, en representación del conservadurismo, y Manon Aubry, jefa de filas de la izquierda parlamentaria y eurodiputada de La Francia Insumisa.

Nous, patriotes, voterons en notre âme et conscience pour la censure de la Commission européenne.



Par devoir

Contre l’Europe de Macron

Contre l’Europe d’Ursula von der Leyen

Pour que vive l'Europe des Nations libres !

Sus críticas abarcan desde el acuerdo comercial con Estados Unidos para evitar una escalada arancelaria y el acuerdo con el Mercosur, hasta la inacción de la Unión Europea (UE) con la Flotilla Sumud dirigida a Gaza, según Insumisa.

Les nouvelles que nous avons des français de la Flottille arrêtés illégalement par Israël ne sont pas bonnes : 10 par cellule, accès à l’eau limité.



Les Italiens ont été rapatriés, la Turquie a affrété un avion.

Et la France? Absente.



Je demande leur libération immédiate &…

Von der Leyen advirtió de los riesgos de estas divisiones, señalando que adversarios externos como Rusia las aprovechan activamente. "Putin no oculta su desprecio por nuestra Unión y los cimientos sobre los que se sustenta. Tampoco oculta su alegría y su apoyo a todos sus obedientes amigos en Europa que están haciendo el trabajo por él. Es el truco más viejo del mundo: sembrar la división y difundir desinformación para enfrentar a los europeos entre sí, para intentar que bajemos la guardia", insistió.

La política alemana describió estas mociones como una "trampa" en la que la UE no puede caer, y subrayó que el mensaje más potente es el de la solidaridad. "Los adversarios de la Unión Europea no solo están preparados para explotar cualquier división en su seno, sino que están incitando activamente esas divisiones", añadió.

A pesar de las tensiones, los principales grupos proeuropeos —como el Partido Popular Europeo (EPP), los Socialistas y Demócratas (S&D) y Renew Europe (RE)— han anunciado que no apoyarán las mociones, lo que allana el camino para que Von der Leyen mantenga su posición.