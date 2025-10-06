El régimen de Venezuela dice que grupos extremistas planean un atentado contra la embajada de EEUU en Caracas

Publicado por Virginia Martínez 6 de octubre, 2025

Venezuela advirtió este lunes de un supuesto plan orquestado por "extremistas" para colocar "explosivos" en la embajada de Estados Unidos en Caracas, en un contexto de gran tensión entre ambos países por el despliegue militar de Washington en el Caribe.

Según un comunicado del presidente de la Asamblea Nacional y jefe de la delegación de Venezuela para el diálogo con Estados Unidos, Jorge Rodríguez, "mediante una operación de falsa bandera preparada por sectores extremistas de la derecha local, se intentan colocar explosivos letales en la embajada de EEUU".

"Hemos reforzado las medidas de seguridad en dicha sede diplomática que nuestro Gobierno respeta y protege", añadió Rodríguez, quien, de acuerdo a AFP, también informó a una embajada europea, cuyo país no precisó, para que le comunique de estos planes a Washington.

Las relaciones diplomáticas entre el régimen chavista y Estados Unidos están rotas desde 2019 y desde entonces la embajada de EEUU en Caracas solo está ocupada por algunos empleados.

Trump lucha contra el narcotráfico en la región

Estados Unidos desplegó a finales de agosto al menos ocho buques y un submarino nuclear en aguas internacionales del Caribe, frente a las costas de Venezuela, con el objetivo de combatir al Cártel de los Soles y al narcotráfico en la región.

El viernes, la Administración Trump anunció el quinto ataque contra una lancha de narcotraficantes frente a las costas de Venezuela, causando la muerte de cuatro personas. Desde principios de septiembre, al menos 21 personas ya han muerto en estos ataques contra embarcaciones que transportan drogas hacia EEUU.

Asimismo, durante la conmemoración del 250 aniversario de la Armada celebrada el domingo, Trump aseguró que los ataques de Estados Unidos están dando resultado: "No quedan embarcaciones" en esa zona del Caribe, refiriéndose a estas narcolanchas.

“Anoche chocamos con otro barco cerca de Venezuela, somos muy buenos en eso”, dijo el presidente, sin dar muchos detalles sobre la operación. Y añadió: "Ya no vienen por mar, así que ahora tendremos que empezar a buscar en tierra porque se verán obligados a ir por tierra".

Las palabras del líder republicano pueden referirse, específicamente, al inicio de una “Fase II” contra los grupos narcotraficantes que operan en la región, designados por Estados Unidos como organizaciones terroristas.