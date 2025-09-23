“Aquí a los EEUU vinieron miembros del cártel a ofrecernos no solo a Maduro sino también a Padrino y a Cabello”

Publicado por Virginia Martínez 22 de septiembre, 2025

En el noticiero de Voz News, la periodista Verónica Silveri entrevistó al militar retirado y experto en temas de seguridad Luis Rodolfo Quiñónez sobre la forma en que la dictadura venezolana está buscando diferentes vías para intentar bajar la presión de la Administración del presidente Donald Trump, tras el despliegue de un operativo militar en el Mar Caribe destinado a combatir a los grupos narcoterroristas en la región, entre los cuales está incluido el Cártel de los Soles.

“Aquí a los Estados Unidos vinieron miembros del cártel a ofrecernos no solo a Maduro sino también a Padrino [López] y a [Diosdado] Cabello. Ellos vinieron con la intención de que nosotros íbamos a aceptarlos, y ellos quisieron entrar a la Casa Blanca para hablar con el presidente pero no se les dio acceso porque eso sería darles credibilidad. Esta gente hasta cierto punto son colaboradores eficientes del cártel, lo que ellos quieren es que nosotros los dejemos solos y entonces ellos podrían seguir haciendo de las suyas creyendo que nosotros vamos a quedar satisfechos con las cabezas de los 3 criminales. Nosotros lo que queremos es extirpar todo el cáncer.

Puedes disfrutar de la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.