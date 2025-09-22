Revelan vínculos de funcionarios franceses con terroristas palestinos

Publicado por Leandro Fleischer 22 de septiembre, 2025

Una investigación reciente publicada por el portal de noticias francés Atlantico ha revelado inquietantes conexiones entre misiones diplomáticas de Francia, autoridades locales y organizaciones palestinas vinculadas con Hamás y el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP). Los hallazgos plantean serias dudas sobre la supervisión del Gobierno francés y el uso de fondos públicos en iniciativas relacionadas con el terrorismo.

La controversia tomó relevancia con el caso de Nour Atallah, una estudiante gazatí en la universidad francesa Sciences Po Lille que expresó opiniones antisemitas y admiración por Hitler, abogando por el exterminio de los judíos. Según Atlantico, Atallah, sobrina de Ayoub Ahmed Atallah —antiguo guardaespaldas del fundador de Hamás, Sheikh Ahmed Yassin— fue una de las 174 personas de Gaza trasladadas a Francia a través de arreglos de evacuación coordinados por el Ministerio de Relaciones Exteriores francés. Estos arreglos, según se informa, dependían de selecciones realizadas por autoridades de Hamás en Gaza. La investigación también identificó a familiares de Moussa Abou Marzouk, un alto líder del grupo terrorista, entre los trasladados, con documentos confiscados que revelan comunicaciones secretas entre Francia y Hamás.

Reuniones con terroristas



Las acusaciones incluyen una reunión secreta el 16 de octubre de 2020 en Doha, Qatar, entre altos funcionarios de inteligencia franceses y figuras de Hamás como Moussa Abou Marzouk y Khaled Meshaal. Fuentes de inteligencia estadounidenses habrían corroborado estas afirmaciones, evidenciando un patrón de contacto encubierto, indicó Atlantico.

Centro Al Bustan: ¿una fachada para el terrorismo?



El centro sociocultural Al Bustan, ubicado en el barrio de Silwan en Jerusalén Oriental, fue inaugurado en 2019 con financiación del Ministerio de Relaciones Exteriores francés y quince autoridades locales, según Atlantico. Aunque oficialmente destinado a brindar apoyo educativo y psicológico a jóvenes palestinos, el centro ha sido gestionado por personas con vínculos documentados con el terrorismo.

Daoud Ghoul, director del centro en 2019, había sido encarcelado tres veces por su pertenencia al PFLP, una organización designada como terrorista por Estados Unidos. Sara Qaraein, quien reemplazó a Ghoul, publicaba regularmente contenido en Facebook que celebraba a terroristas convictos y promovía la violencia, incluyendo una foto de menores en atuendos militares, uno de ellos con insignias de Hamás y sosteniendo un objeto similar a un cohete, señaló Atlantico. El actual director, Kutaybah Odeh, estaría vinculado al clan de Mohammed Odeh, miembro de la célula de Hamás en Silwan responsable de ataques que mataron a 35 israelíes, agregó.

El informe describe además cómo Hamás opera un mecanismo de recompensas para las familias de "mártires", ofreciendo beneficios sociales y prestigio a cambio de ataques. El centro Al Bustan supuestamente participa en este sistema al atender a familiares de terroristas, organizando visitas a miembros encarcelados y proporcionando educación de calidad y viajes financiados por Europa a los hijos de operativos, en contraste con las condiciones restrictivas que enfrentan otros palestinos, informó el medio francés.

Red de financiación municipal francesa



La investigación detalla cómo la participación de municipios franceses creció de 15 en 2019 a 34 en 2023, muchos de ellos asociados con organizaciones cercanas al partido de extrema izquierda La France Insoumise (Francia insumisa). Estas municipalidades han financiado proyectos palestinos a través de entidades como la Unión Judía Francesa por la Paz (UJFP) y la Asociación Francia Palestina Solidaridad (AFPS). Un proyecto en Khuza'a, Gaza, descrito como "agrícola", habría servido como cobertura para la construcción de túneles de Hamás cerca de la frontera con Israel, con puntos de acceso descubiertos posteriormente dentro de la infraestructura del proyecto, facilitando los ataques del 7 de octubre de 2023 contra el kibutz Nir Oz, reportó Atlantico.

Francia impulsa el reconocimiento del Estado palestino



El informe se publica en un momento en que el presidente francés Emmanuel Macron impulsa el reconocimiento internacional del Estado palestino, una medida ya tomada por países como Australia, Canadá y el Reino Unido, la cual Israel considera un premio al terrorismo.