España boicoteará Eurovisión si participa Israel

Publicado por Carlos Dominguez 16 de septiembre, 2025

España no acudirá a Eurovisión "si Israel continúa en el festival de música mientras persiste la masacre en Gaza", anunció este martes la corporación pública Radio Televisión Española (RTVE), encargada de seleccionar al representante.

El Consejo de Administración del canal, a propuesta de su presidente, José Pablo López, aprobó retirar a España del certamen que se llevará a cabo el próximo año en Viena, a menos que se expulse a Israel de la competición.

La RTVE, subvencionada por el Gobierno socialista de Pedro Sánchez, dijo en un comunicado que "la medida se ha tomado a propuesta del presidente de RTVE, José Pablo López, por mayoría absoluta del órgano de Administración de la Corporación, con 10 votos a favor, 4 en contra y una abstención".

España es el primer país miembro del Big Five de Eurovisión (compuesto por Reino Unido, Francia, Italia, Alemania y España) en tomar esta decisión, sumándose a países como Irlanda, Eslovenia, Islandia y Países Bajos.

Pedro Sánchez reconoce a Palestina como estado

Tras la pasada edición de Eurovisión, celebrada en mayo, el presidente del Gobierno español ya había considerado que Israel no debía seguir en el certamen de la canción europea.

España, que reconoció a Palestina como estado en mayo de 2024, se ha convertido en una de las voces más críticas de la Unión Europea con el Gobierno de Netanyahu.

El Gobierno siente "orgullo" de las manifestaciones propalestina

Este domingo, la última etapa de La Vuelta ciclista a España acabó siendo suspendida por las protestas propalestina y antisemitas en las calles de Madrid.

A primera hora del día, Sánchez dijo en un mitin en la ciudad de Málaga que sentía "orgullo" por las manifestaciones contra la guerra en Gaza y en apoyo a los palestinos que han interrumpido repetidamente la carrera, dirigidas principalmente contra el equipo Israel-Premier Tech.

"Hoy marca el final de la Vuelta", dijo Sánchez. "Nuestro respeto y reconocimiento a los atletas y nuestra admiración al pueblo español que se moviliza por causas justas como Palestina".