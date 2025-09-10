Trump advierte a Lula de que "no teme usar el poder económico y militar para proteger la libertad de expresión" tras los avances en el juicio a Bolsonaro

Publicado por Virginia Martínez 10 de septiembre, 2025

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, aseguró que el presidente Donald Trump "no teme usar el poder económico y militar" ante la situación política en Brasil. La declaración de Leavitt se dio en medio del juicio al expresidente de ese país sudamericano Jair Bolsonaro.

"No tengo medidas adicionales para anunciar hoy, pero (...) el presidente (Trump) no teme usar el poder económico y militar de Estados Unidos para proteger la libertad de expresión alrededor del mundo", dijo Leavitt, consultada sobre posibles nuevas medidas contra Brasil tras los aranceles impuestos en represalia por el juicio a Bolsonaro.

Entre tanto, el Gobierno de Brasil rechazó lo que calificó como "amenazas de uso de la fuerza" en su contra.

"El Gobierno brasileño condena el uso de sanciones económicas o amenazas del uso de la fuerza contra nuestra democracia", afirmó una nota del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Con un resultado parcial de 2 a 0 a favor de una condena por golpismo, la Corte Suprema brasileña retomará este miércoles el proceso al expresidente.

Tres de cinco jueces conformarían una mayoría suficiente para condenar a Bolsonaro, que puede enfrentar más de 40 años de prisión si lo declaran culpable. El veredicto se conocerá hasta el viernes.