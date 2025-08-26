Lula da Silva asegura que Estados Unidos revocó la visa del ministro de Justicia brasileño

Publicado por Virginia Martínez 26 de agosto, 2025

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo el martes que el Gobierno estadounidense revocó la visa del ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski. El mandatario calificó de "irresponsable" la decisión.

"Quería expresar al compañero Lewandowski mi solidaridad y la solidaridad del Gobierno ante el gesto irresponsable de Estados Unidos de revocarle la visa", afirmó el mandatario izquierdista durante una reunión ministerial en Brasilia transmitida en directo.

El Gobierno de Donald Trump ha impuesto aranceles punitivos contra Brasil, así como sanciones financieras y retiro de visas a altos funcionarios en reacción al juicio contra su aliado, el expresidente Jair Bolsonaro.

"Esas actitudes son inaceptables, no sólo contra el ministro sino contra todos los ministros de la corte suprema, contra cualquier personalidad brasileña", agregó Lula.

La situación judicial del expresidente ha suscitado fuertes tensiones diplomáticas entre Brasil y Estados Unidos.

El Gobierno de Trump suspendió la visa del juez de la corte suprema Alexandre de Moraes, a cargo del juicio, y le aplicó la llamada ley Magnitsky, un instrumento para sancionar financieramente a presuntados violadores de derechos humanos en el mundo.

A finales de julio, Washington bloqueó todos los bienes y participaciones de Moraes en Estados Unidos.

También revocó las visas de otros magistrados de la Corte Suprema.