Deslizamiento de tierra mata a más de 1.000 personas en región sudanesa de Darfur

Sudaneses desplazados se reúnen cerca de la ciudad de Tawila, en Darfur del Norte AFP / Archivo

Publicado por Víctor Mendoza 1 de septiembre, 2025

(AFP) Más de 1.000 personas murieron en un alud de tierra que arrasó una aldea en la región de Darfur, en el oeste de Sudán, informó el lunes un grupo rebelde que controla la zona, según el cual hubo solo un sobreviviente.

Un "deslizamiento masivo y devastador" golpeó el domingo la localidad de Tarasin, en las montañas de Marra, indicó en un comunicado el Movimiento de Liberación de Sudán (MLS).

Agregó que "la información inicial indica la muerte de todos los residentes de la aldea, calculada en más de mil personas, con solo un sobreviviente".

El alud asoló la población y "destruyó completamente" parte de una región conocida por la producción de cítricos.

El grupo pidió a la ONU y otras organizaciones que apoyen la recuperación de los cadáveres.

Sudán está inmerso en una sangrienta guerra civil de tres años entre el ejército regular y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), que hundió al país africano en una de las peores crisis humanitarias del mundo, con hambruna en partes de Darfur.

El MLS se ha mantenido generalmente fuera de los combates, aunque controla algunas zonas montañosas del país.

El gobernador de Darfur, Minni Minnawi, alineado con el ejército, calificó el deslizamiento como una "tragedia humanitaria que trasciende las fronteras de la región".

"Llamamos a las organizaciones humanitarias internacionales a intervenir urgentemente y brindar apoyo y asistencia en este momento crítico, pues la tragedia es más de lo que nuestro pueblo puede enfrentar", expresó en un comunicado.

Crisis de hambre

Gran parte de Darfur permanece inaccesible a las organizaciones internacionales de ayuda, incluso la zona del deslizamiento, debido a los combates, lo que limita seriamente la entrega de ayuda humanitaria.

La guerra estalló en Sudán en abril de 2023 por una lucha de poder entre el jefe del ejército, Abdel Fatah al Burhan, y el comandante de las FAR, su exsubalterno Mohamed Hamdan Daglo.

Las fuerzas de Burhan retomaron este año el control del centro de Sudán, dejando a las FAR en control de gran parte de Darfur y partes de la región sureña de Kordofan.

Decenas de miles de personas han muerto en los combates, que han forzado el desplazamiento de millones más.

Centenares de personas han muerto en los últimos meses con el repunte de los ataques de las FAR en el estado de Darfur del Norte.

La guerra diezmó la infraestructura del país del noreste africano.

Unas 10 millones de personas están desplazadas dentro de Sudán y otras cuatro millones han huido a países vecinos, según la ONU.