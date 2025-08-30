Matan a tiros al diputado ucraniano Andrii Parubii, expresidente del Parlamento

Publicado por Diane Hernández 30 de agosto, 2025

El diputado ucraniano Andrii Parubii, expresidente del Parlamento, murió a tiros este sábado en Leópolis, en el oeste del país, indicaron las autoridades.

La policía ucraniana reportó un tiroteo en Leópolis, y que "una personalidad pública y política y bastante conocida" había muerto "a causa de sus heridas".

El presidente, Volodimir Zelenski, precisó después que se trataba de Andrii Parubii, presidente del Parlamento ucraniano entre 2016 y 2019 y antiguo secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa.

Zelenski lamentó el "horrible asesinato", y prometió una investigación para esclarecer las circunstancias y los motivos por los que fue disparado, a través de un mensaje en su perfil de X.

Las autoridades indicaron que están buscando al autor del ataque.

Comunicado de la Fiscalía

La Fiscalía General de Ucrania anunció minutos después apertura de una investigación sobre el asesinato de Parubii, figura clave en la revolución de Maidán de 2014.

"Se ha abierto una investigación preliminar sobre el asesinato intencional de Andrii Parubii", declaró la Fiscalía General en un comunicado, confirmando la búsqueda del agresor. Las circunstancias y el motivo del crimen se desconocen por el momento.

En el texto, la Fiscalía General de Ucrania dijo que el tirador estaba siendo buscado por el "homicidio intencional" del conocido político de 54 años.

¿Quién era Andrii Parubii? Parubii fue un legislador de larga trayectoria de la región de Lviv que participó en la Revolución Naranja en 2004 y dirigió unidades voluntarias de autodefensa durante la Revolución EuroMaidan en 2013-2014.



Tras la destitución del presidente Viktor Yanukóvich luego del EuroMaidán, Parubii fue nombrado secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa. Ocupó el cargo entre febrero y agosto de 2014, cuando Rusia ocupó Crimea e inició la guerra en el Donbás .



El político se desempeñó como primer vicepresidente del Parlamento entre 2014 y 2016 y como presidente del Parlamento desde 2016 hasta 2019.

Video: un ataque y 8 tiros