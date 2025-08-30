Matan a tiros al diputado ucraniano Andrii Parubii, expresidente del Parlamento
Zelenski lamentó un "horrible asesinato", y prometió una investigación para esclarecer las circunstancias y los motivos por los que fue disparado.
El diputado ucraniano Andrii Parubii, expresidente del Parlamento, murió a tiros este sábado en Leópolis, en el oeste del país, indicaron las autoridades.
La policía ucraniana reportó un tiroteo en Leópolis, y que "una personalidad pública y política y bastante conocida" había muerto "a causa de sus heridas".
El presidente, Volodimir Zelenski, precisó después que se trataba de Andrii Parubii, presidente del Parlamento ucraniano entre 2016 y 2019 y antiguo secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa.
Zelenski lamentó el "horrible asesinato", y prometió una investigación para esclarecer las circunstancias y los motivos por los que fue disparado, a través de un mensaje en su perfil de X.
">
Ukraine’s Minister of Internal Affairs Ihor Klymenko and Prosecutor General Ruslan Kravchenko have just reported the first known circumstances of the horrendous murder in Lviv. Andriy Parubiy was killed. My condolences to his family and loved ones.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 30, 2025
All necessary forces and means…
Las autoridades indicaron que están buscando al autor del ataque.
Mundo
Un muerto y una veintena de heridos por ataques rusos a varias regiones de Ucrania
Virginia Martínez
Mundo
La UE denuncia daños en su sede en Kiev tras un nuevo ataque ruso
Williams Perdomo
Comunicado de la Fiscalía
La Fiscalía General de Ucrania anunció minutos después apertura de una investigación sobre el asesinato de Parubii, figura clave en la revolución de Maidán de 2014.
"Se ha abierto una investigación preliminar sobre el asesinato intencional de Andrii Parubii", declaró la Fiscalía General en un comunicado, confirmando la búsqueda del agresor. Las circunstancias y el motivo del crimen se desconocen por el momento.
En el texto, la Fiscalía General de Ucrania dijo que el tirador estaba siendo buscado por el "homicidio intencional" del conocido político de 54 años.
¿Quién era Andrii Parubii?
Tras la destitución del presidente Viktor Yanukóvich luego del EuroMaidán, Parubii fue nombrado secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa. Ocupó el cargo entre febrero y agosto de 2014, cuando Rusia ocupó Crimea e inició la guerra en el Donbás .
El político se desempeñó como primer vicepresidente del Parlamento entre 2014 y 2016 y como presidente del Parlamento desde 2016 hasta 2019.
Video: un ataque y 8 tiros
">
Former Rada speaker Andriy Parubiy was shot dead today in Lviv. The gunman fired eight shots.— Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) August 30, 2025
Witnesses say a Glovo courier on an e-bike, in a black helmet with yellow streaks, pulled the trigger, hid the pistol in a bag, and fled.
Zelenskyy: all forces hunt him.
1/ pic.twitter.com/vvpLi0ytrH