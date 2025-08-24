El Gobierno de la India dijo que las negociaciones comerciales con la Administración Trump no se han detenido

Publicado por Luis Francisco Orozco 23 de agosto, 2025

El ministro de Asuntos Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar, comentó durante un foro del Economic Times este sábado que las negociaciones comerciales con los Estados Unidos continúan, aun cuando Nueva Delhi cuenta con algunas “líneas rojas” que defenderá con fuerza. “Quiero decir, las negociaciones aún siguen en el sentido de que nadie ha dicho que se hayan cancelado. ¿Sabe? Es decir, la gente sigue hablando entre sí”, comentó Jaishankar durante el evento organizado por el medio de comunicación.

Al ser preguntado sobre cuáles eran las líneas rojas que el Gobierno de la India defendería, el ministro de Asuntos Exteriores comentó que estas eran los intereses de los agricultores indios y “en cierta medida” los intereses de las pequeñas empresas. “Como gobierno, estamos comprometidos a defender los intereses de nuestros agricultores y pequeños productores. Estamos muy decididos en eso. Eso no es algo en lo que podamos ceder. Los mismos argumentos que se han usado para señalar a India no se han aplicado al mayor importador de petróleo, que es China, ni al mayor importador de gas natural licuado, que es la Unión Europea”, comentó Jaishankar.

Sobre las críticas de que la India estaba financiando la invasión de Rusia a Ucrania por el hecho de seguir comprando petróleo ruso a pesar de las sanciones, el ministro explicó que esto no era más que una hipocresía por parte de Occidente, al asegurar que muchos de estos países han seguido comerciando con el Kremlin durante los últimos años. “Y cuando la gente dice que estamos financiando la guerra o llenando las arcas de [el presidente ruso Vladímir] Putin, el comercio entre India y la Unión Europea es mayor que el de India con Rusia. Entonces, ¿acaso no es dinero europeo el que está llenando las arcas de Putin?”, señaló Jaishankar.