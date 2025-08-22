Rusia: "No hay ninguna reunión prevista" entre Putin y Zelenski

Publicado por Diane Hernández 22 de agosto, 2025

El canciller ruso, Serguéi Lavrov, afirmó este viernes que "no hay ninguna reunión prevista" entre el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, pese a los intentos de Estados Unidos para organizar una cumbre.

Lavrov especificó que Putin "está dispuesto a reunirse con Zelenski cuando esté lista una agenda para la cumbre", tal y como declaró a la moderadora de Meet the Press de NBC News, Kristen Welker, en una entrevista en exclusiva.

Días atrás, el presidente Donald Trump generó expectativas sobre una posible cumbre en breve entre ambos mandatarios al afirmar que habían acordado reunirse después de que Zelenski visitara la visita a la Casa Blanca el lunes, escoltado por sus aliados europeos.

La "torpeza" de Europa

Lavrov criticó esta semana la reunión de la Casa Blanca y acusó a los dirigentes europeos de intentar influir de forma "torpe" en Trump para cambiar su posición sobre Ucrania, acordada con Putin en una cumbre celebrada en Alaska el viernes pasado.

El jefe de la diplomacia rusa declaró que Washington quiere que los beligerantes acepten varios "principios", incluidos la garantía de que Ucrania no formará parte de la OTAN y la discusión sobre cuestiones territoriales.

"Zelenski dijo que no a todo esto", repitió Lavrov. Insinuó que Ucrania era quien obstaculizaba el avance hacia un acuerdo de paz.

Trump prometió que a su retorno a la Casa Blanca en enero de este año, podría fin rápidamente al conflicto en Ucrania, que comenzó en febrero de 2022, sin avances importantes.

La Casa Blanca ha estado trabajando para asegurar la sede y fecha de la cumbre tras la reunión de Trump con Putin en Alaska y las posteriores conversaciones con Zelenski y líderes europeos en Washington. Sin embargo, Rusia ha indicado que no tiene prisa por un encuentro individual entre los mandatarios.

​Zelenski dice que está "listo" para una reunión con Putin Ucrania no ha prohibido el ruso, pero Putin lleva tiempo afirmando, sin pruebas, que Kiev ha cometido genocidio contra rusohablantes en la región oriental ucraniana del Donbás.



También ha intentado sembrar dudas sobre la legitimidad de Zelenski, quien fue elegido democráticamente como presidente de Ucrania en 2019.

​Zelenski, por su parte, dijo el jueves que Rusia estaba tratando de "escabullirse" de la celebración de una reunión, acusándola de continuar con "ataques masivos" contra Ucrania. Ha subrayado que está "listo" para una reunión con Putin, y ha instado a una "fuerte reacción de Estados Unidos", incluyendo sanciones más duras y nueva presión económica, si Putin se niega.

Los comentarios de Lavrov se produjeron después de que Rusia lanzó su mayor ataque desde principios de julio, disparando casi 600 drones y 40 misiles balísticos y de crucero durante la noche del jueves, incluso contra una fábrica de electrónica Flex, propiedad de Estados Unidos, en el oeste de Ucrania, donde al menos 15 trabajadores resultaron heridos.