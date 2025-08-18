Voz media US Voz.us
Trump descarta la posibilidad de que Ucrania recupere Crimea o se incorpore a la OTAN

El mandatario subrayó que “hay cosas que nunca cambian”, al marcar como inamovibles esos puntos.

Trump y Zelenski juntos en la Casa Blanca.

Trump y Zelenski juntos en la Casa Blanca.AFP

Sabrina Martin
Sabrina Martin

El presidente Donald Trump instó este fin de semana a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, a alcanzar un acuerdo negociado que ponga fin al conflicto con Rusia y recalcó que Ucrania no podrá recuperar la península de Crimea ni lograr la membresía en la OTAN.

En un mensaje difundido en su red social Truth Social, Trump sostuvo que Kiev tiene la posibilidad de detener la guerra “casi de inmediato” si opta por una salida política en lugar de prolongar la confrontación. El mandatario subrayó que “hay cosas que nunca cambian”, al marcar como inamovibles los puntos de Crimea y la OTAN en cualquier negociación con Moscú.

Una reunión clave en Washington

Las declaraciones de Trump llegan horas antes de su encuentro con Zelenski en la Casa Blanca, previsto para este lunes por la tarde y en el que también participará el vicepresidente JD Vance. La reunión será la antesala de una sesión más amplia con líderes europeos que viajarán a Washington para debatir el futuro de la guerra y el papel de Occidente en una eventual salida negociada.

Antecedentes

Este será el segundo cara a cara entre Trump y Zelenski en lo que va del año. En febrero, ambos se reunieron en la Oficina Oval en un encuentro que terminó con tensiones, luego de que Trump y Vance cuestionaran el liderazgo del mandatario ucraniano y le reprocharan no mostrar suficiente gratitud por la ayuda estadounidense.
