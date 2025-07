Colombia: medios locales vinculan el intento de asesinato de Miguel Uribe con un grupo guerrillero

Publicado por Santiago Ospital 16 de julio, 2025

Los autores intelectuales del atentado contra Miguel Uribe Turbay sigue siendo una incógnita a más de un mes de que el senador y presidenciable colombiano recibiera tres disparos, dos en la cabeza, uno en la pierna, en un mitin en Bogotá.

Reportes recientes en la prensa local apuntan a la Segunda Marquetalia: un grupo de guerrilleros que se separó de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), descontentos con el acuerdo de paz alcanzado con el Gobierno colombiano en 2016. Sus miembros volvieron a las armas en 2019, comandados entonces por Luciano Marín, alias Iván Márquez, hallando refugio en las montañas entre Colombia y Venezuela, según el sitio especializado InSight Crime.

Según el medio colombiano El Tiempo, reportes de inteligencia indican que la orden de disparar a Uribe habría provenido de José Aldinever Sierra Sabogal, alias Zarco Aldinever. Hombre de confianza de Iván Márquez, estaría liderando el grupo desde su desaparición.

Fuentes del Gobierno colombiano citadas por el mismo periódico apuntan a que el Zarco ordenó varios actos terroristas, con la intención de generar inestabilidad durante un año electoral.

¿Quién es Zarco Aldinever?

Ingresó a un frente de las FARC llamado Frente 53 en 1991, cuando contaba apenas con 15 años, según recabaron tanto Semana como WRadio.

Años más tarde, en 1998, fue ascendido a segundo cabecilla del Frente 53, desde donde colaboró con el secuestro de un alcalde y dos concejales. Además, habría habría participado de un atentado que resultó en la muerte de 40 militares en el municipio de Gutiérrez, Cundinamarca.

Asesinatos, secuestros y desapariciones figuran en su prontuario durante los años posteriores, además de sucesivos ascensos en la estructura criminal.

Participó del proceso de paz como miembro de la dirección colegiada del nuevo partido político de la guerrilla, siempre según los periódicos locales. En 2019 apareció en el video fundacional de la Segunda Marquetalia, donde los disidentes comunicaron que retomarían la actividad guerrillera.

El Zarco Aldinever integró hasta hace poco una mesa de negociaciones con el Gobierno de Petro. Este mismo lunes, El Expectador informó que el líder guerrillero había perdido su designación como negociador de paz. La obtuvo, según el mismo, en febrero de 2024, pero el proceso se vio frustrado.

Vínculos con Caquetá

Hay cinco procesados por el crimen. Varios de ellos, como el sicario menor de edad, tendrían vínculos con la guerrilla. Así lo habría ido descubriendo la Fiscalía colombiana durante los interrogatorios, de acuerdo la revista Semana.

La última detenida, Katherine Andrea Martínez, alias Gabriela, incluso habría sido detenida cuando estaba por escaparse al monte para estar protegida por la guerrilla.

"Dijo que él tenía contacto con la guerrilla, que no me iba a faltar nada, que esto era un campo en el monte, que así como había guerrilleros había mujeres, que no me asustara, que ya me había recomendado", habría dicho Martínez sobre una conversación con quien presuntamente le encargó el crimen, Elder José Arteaga, alias el Costeño.

"Insistió en que me fuera [de Bogotá] para Florencia, que allá podía estudiar lo que yo quisiera. Le dije que qué se estudiaba o que qué podía estudiar. Me dijo que un curso de drones o un curso de francotirador, que estos cursos iban a ser allá con la guerrilla, pero no me mencionó qué grupo de guerrilla, si eran de las FARC o cuál era", relató también.

Gabriela fue, efectivamente, capturada en Caquetá. El periódico señala que aunque se le prometió resguardo, era "muy posible" que la mataran o desaparecieran. Por la ubicación, según el mismo, las autoridades dudan si en vez de la Segunda Marquetalia la guerrilla en cuestión es otra disidencia de las FARC que opera allí.

El medio El Colombiano señala que Arteaga "habría sido contactado por ese grupo disidente" según reportes recientes, y que pretendía "asesinar a todos sus cómplices para no dejar rastro".

También apunta a que en el teléfono móvil del sicario de 15 años se hallaron 17 contactos en Facebook que utilizaban como foto de perfil emblemas guerrilleros, como retratos de cabecillas y personas vestidas con camuflaje.