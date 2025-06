Trump detiene los planes para aliviar las sanciones contra Irán y asegura haber salvado al ayatolá Jamenei de una “muerte muy fea e ignomiosa”

Publicado por Luis Francisco Orozco 27 de junio, 2025

El presidente estadounidense Donald Trump reveló este viernes a través de su cuenta de Truth Social que salvó al ayatolá Ali Jamenei de una “muerte muy fea e ignomiosa” al oponerse a un plan de asesinato por parte de Israel, añadiendo que también detuvo los planes para aliviar potencialmente las sanciones contra Irán, luego de que el líder supremo del país persa minimizara el éxito de los ataques aéreos ejecutados por los Estados Unidos y Jerusalén sobre el programa nuclear iraní. El mandatario republicano emitió estos comentarios a pesar de haber escrito en días recientes que había estado trabajando en la posible eliminación de sanciones impuestas y otras medidas que darían a Irán una oportunidad de recuperación total tras la guerra.

Si bien varios medios revelaron que Trump y sus asesores esperaban que Irán aceptara una reunión con los Estados Unidos la próxima semana, con la Casa Blanca planeando ofrecer incentivos como un alivio limitado de las sanciones para poder iniciar las negociaciones, Jamenei publicó este jueves un desafiante video en el que declaró la victoria sobre Israel e incluso afirmó que Irán le había dado a los Estados Unidos una “bofetada en la cara”.

Araghchi exige respeto mientras se burla de Israel

En respuesta a dicho video, Trump publicó un largo mensaje en Truth Social en el que hizo mención tanto a la forma en que salvó al ayatolá como al retroceso en sus planes de aliviar sanciones. "¿Por qué el llamado ‘Líder Supremo’, el ayatolá Ali Jamenei, del país devastado por la guerra que es Irán, diría de manera tan descarada y tonta que ganó la guerra con Israel, cuando sabe que su declaración es una mentira? No es así. Como hombre de gran fe, no se supone que mienta. Su país fue diezmado, sus tres malvadas instalaciones nucleares fueron OBLITERADAS, y yo sabía EXACTAMENTE dónde estaba escondido, y no permití que Israel, ni las Fuerzas Armadas de EE. UU., por mucho las más grandes y poderosas del mundo, acabaran con su vida. LO SALVÉ DE UNA MUERTE MUY FEA E IGNOMINIOSA, y no tiene que decir ‘¡GRACIAS, PRESIDENTE TRUMP!’. De hecho, en el acto final de la guerra, exigí que Israel hiciera regresar a un gran grupo de aviones, que se dirigían directamente a Teherán, en busca de un gran día, ¡quizás el golpe final! Se habría producido un daño tremendo, y muchos iraníes habrían muerto. Iba a ser el ataque más grande de la guerra, por mucho. En los últimos días, estuve trabajando en la posible eliminación de sanciones, y otras cosas, que le habrían dado a Irán una oportunidad mucho mejor para una recuperación total, rápida y completa. ¡Las sanciones están MORDIENDO! Pero no, en lugar de eso recibo una declaración de ira, odio y disgusto, y de inmediato suspendí todo el trabajo sobre el alivio de sanciones, y más. Irán tiene que volver al flujo del Orden Mundial, o las cosas solo empeorarán para ellos. Siempre están tan enojados, hostiles e infelices, y miren a dónde los ha llevado eso: un país calcinado, hecho pedazos, sin futuro, con un ejército diezmado, una economía horrible y MUERTE a su alrededor. No tienen esperanza, ¡y solo empeorará! Ojalá el liderazgo de Irán entendiera que a menudo se consigue más con MIEL que con VINAGRE. ¡¡¡PAZ!!!", escribió Trump.

En respuesta a esta publicación, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, comentó el viernes por la noche a través de su cuenta de X que si Trump “realmente quiere un acuerdo, debería dejar de lado el tono irrespetuoso e inaceptable hacia” el ayatolá. “El Gran y Poderoso Pueblo Iraní, que mostró al mundo que el régimen israelí NO TUVO OTRA OPCIÓN más que CORRER hacia ‘Papi’ para evitar ser aplastado por nuestros misiles, no tolera amenazas ni insultos. Si las ilusiones conducen a errores mayores, Irán no dudará en revelar sus Verdaderas Capacidades, las cuales sin duda PONDRÁN FIN a cualquier Delirio sobre el Poder de Irán”, publicó Araghchi.