Trump: "El alto el fuego está en vigor. ¡Por favor, no lo violen!"

Publicado por Israel Duro 24 de junio, 2025

Donald Trump anunció en Truth Social que el alto el fuego anunciado entre Israel e Irán ya está en vigor. El presidente, además, pidió a ambas partes que lo respeten para alcanzar una paz definitiva entre ambos países. Israel anunció que consideraba alcanzados todos sus objetivos y aceptaba el trato mientras que Irán, sin dar el ok oficialmente, apuntó que no atacaría a su enemigo si no recibía nuevos bombardeos sobre su territorio.

No obstante, las horas previas al anuncio final de Trump fueron intensas en ataques entre ambos bandos. Así, el lanzamiento de misiles iraníes dejó cuatro muertos en el sur de Israel y un bombardeo israelí acabo con la vida de nueve personas en el norte de Irán, entre ellas un científico nuclear, de acuerdo con la televisión estatal del Régimen de los Ayatolás.

En una serie de mensajes en su red Truth Social, Trump había asegurado en la noche del lunes que Israel e Irán habían acordado "un ALTO EL FUEGO TOTAL y COMPLETO". Según Trump, la tregua debía entrar en vigor por fases a partir del martes con el cese de operaciones por parte de Irán, seguido con el fin de las operaciones de Israel doce horas después.

Israel anuncia que ha alcanzado sus objetivos y acepta la tregua

El Gobierno de Netanyahu fue el primero en aceptar oficialmente el alto el fuego de Trump, diciendo que había cumplido con sus objetivos de guerra, al haber eliminado la doble amenaza nuclear y de misiles de Irán. Además, Israel advirtió de que reaccionaría "con firmeza" si los iraníes no respetan la tregua.

Israel "ha eliminado una doble amenaza existencial inmediata: nuclear y balística", afirmó en un comunicado el gobierno israelí, agradeciendo al presidente "Trump y a Estados Unidos por su apoyo en materia de defensa y su participación en la eliminación de la amenaza nuclear iraní". "Israel reaccionará con fuerza ante cualquier violación del alto al fuego", agregó el texto publicado poco después del anuncio realizado por Trump.

Durante las horas previas al inicio de la tregua anunciada por Trump, Irán lanzó varias salvas de misiles contra el territorio israelí, que provocaron la activación de las alertas antiaéreas en Tel Aviv y otras partes del norte y el sur del país. El Magen David Adom, el equivalente de la Cruz Roja en Israel, señaló que un proyectil alcanzó un edificio residencial en la ciudad de Beerseva, en el sur, donde se reportaron cuatro muertos.

Irán niega el acuerdo, pero dice que no atacará si no es atacado

Por su parte, Irán no reconoció en un primer momento el acuerdo anunciado por Trump. De hecho, el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, negó en redes sociales que existiera tal pacto, pero señaló que "si el régimen israelí detiene su agresión ilegal contra el pueblo iraní", su país no tiene "la intención de continuar" los bombardeos.

En la noche, una serie de bombardeos provocaron fuertes explosiones en Teherán que, según periodistas de AFP, fueron de las más intensas desde el estallido del conflicto.

Israel lanzó el 13 de junio una ofensiva de gran escala contra su archienemigo con el objetivo declarado de evitar que se hiciera con el arma nuclear, un objetivo que Teherán niega tener. Finalmente, tras semanas de negociaciones entre ambos países, y tras varios días de amenazas al Régimen de los Ayatolás, Trump dio luz verde el pasado el domingo al ataque a la planta subterránea de enriquecimiento de uranio iraní en Fordo e instalaciones nucleares de Isfahán y Natanz, en el centro del país. Según el Pentágono, estos bombardeos "devastaron el programa nuclear iraní".

Ataque a una base estadounidense en Qatar

Irán prometió responder a la acción estadounidense y el lunes atacó la base militar de Al Udeid en Qatar, la más grande del país norteamericano en Oriente Medio. El Consejo de Seguridad Nacional iraní afirmó que habían lanzado seis misiles contra esa base, la misma cantidad "que el número de bombas que Estados Unidos había empleado al atacar las instalaciones nucleares iraníes".

Sin embargo, Qatar afirmó que había interceptado todos los proyectiles. De su parte, Trump calificó de "muy débil" la respuesta iraní, pero agradeció que los hubieran avisado con antelación. La televisión estatal iraní mostró por la noche imágenes en directo de manifestantes exultantes en Teherán a gritos de "¡Muerte a Estados Unidos!".