“Es posible”: Trump aseguró que los Estados Unidos podrían involucrarse en el conflicto armado entre Israel e Irán

Publicado por Luis Francisco Orozco 15 de junio, 2025

El presidente estadounidense Donald Trump comentó este domingo que los Estados Unidos podrían involucrarse en el conflicto armado entre Israel e Irán, asegurando incluso que estaría “abierto” a que el presidente ruso Vladímir Putin ayudara como mediador. “Es posible que podamos involucrarnos” en la batalla en curso, dijo Trump en una entrevista fuera de cámara con la corresponsal política principal de ABC News, Rachel Scott, a quien también le comentó que su administración “no está, en este momento”, participando en ninguna acción militar.

Asimismo, el mandatario republicano le dijo a Scott que las conversaciones sobre el programa nuclear de Irán continuaban en pie, y que el régimen chiita estaría en este momento más proclive a llegar a un acuerdo debido a los ataques masivos de Israel, los cuales iniciaron hace poco más de una semana, con el Gobierno israelí justificando los bombardeos a varias plantas nucleares de Irán al asegurar que dicho país estaría cerca de desarrollar armas nucleares, lo cual representaría una auténtica amenaza a la existencia de la nación judía.

“No hay fecha límite”

Al ser preguntado sobre la existencia de un plazo para que el régimen iraní se sentara a negociar un acuerdo nuclear con los Estados Unidos, Trump le dijo a la periodista de ABC News: “No, no hay fecha límite”. Sin embargo, Trump aseguró que, aun cuando la actual situación era delicada al tratarse de un conflicto armado con Israel, los iraníes no solamente han continuado mostrando interés en lograr un acuerdo con la administración republicana, sino que incluso querrían llegar a este acuerdo lo antes posible. “Pero están hablando. Quieren llegar a un acuerdo. Están hablando. Siguen hablando”, comentó Trump.

De igual forma, Trump aseguró que el enfrentamiento que actualmente ocurre entre Irán e Israel tenía que suceder para impulsar las negociaciones, argumentando además que dicho conflicto bélico “puede haber acelerado” la posibilidad de alcanzar un acuerdo entre la Casa Blanca y el régimen chiita.