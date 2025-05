Merz anuncia el fin de las restricciones al alcance de las armas que suministra a Ucrania

Publicado por Virginia Martínez 26 de mayo, 2025

El canciller alemán afirmó este lunes que los principales aliados occidentales de Ucrania, incluido Alemania, ya no imponen restricciones sobre el alcance de las armas suministradas a Kiev, aunque no precisó concretamente qué implicaciones tendría esto para futuros envíos.

"Ya no hay límites de alcance para las armas que se han entregado a Ucrania. Ni por parte de los británicos, ni de los franceses, ni de nosotros. Ni de los estadounidenses", declaró Friedrich Merz durante una entrevista en la televisión pública WDR, en Berlín.

"Esto significa que Ucrania puede ahora defenderse, por ejemplo, atacando posiciones militares en Rusia (...) algo que no hacía hace un tiempo, salvo algunas excepciones. Ahora puede hacerlo", afirmó el líder conservador alemán, que asumió el cargo a principios de este mes.

Rusia reaccionó considerando "bastante peligroso" el anuncio.

"Si estas decisiones realmente se tomaron, van absolutamente en contra de nuestras aspiraciones de llegar a un acuerdo político (...) Y esta es una decisión bastante peligrosa", dijo Dmitri Peskov, portavoz de la presidencia rusa, en un video publicado por medios rusos.

El nuevo jefe del gobierno alemán no especificó si sus declaraciones afectarían o no los futuros envíos de armas por parte de Berlín a Ucrania, en particular en lo que respecta a los misiles de largo alcance Taurus.